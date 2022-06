Ncl, rotta sulle Canarie: crociere tutto l’anno













Norwegian Cruise Line (Ncl) annuncia il ritorno alle isole Canarie per la prima volta dal 2017, aumentando la gamma di itinerari in Europa per tutto il 2022.

Dopo un viaggio transatlantico di 22 giorni da Miami a Lisbona, Norwegian Sun tornerà in Europa offrendo crociere alle Canarie a partire dal 21 novembre 2022. Gli itinerari a bordo della nave da quasi 2.000 passeggeri dureranno da 10 a 14 giorni e garantiranno agli ospiti maggiore flessibilità con diversi porti d’imbarco, tra cui Lisbona, Portogallo, Malaga, Spagna e Santa Cruz de Tenerife (Canarie). Inoltre, durante la prima stagione di sei mesi nella regione, la Norwegian Sun farà scalo in diversi porti nuovi per Ncl, tra cui Puerto del Rosario (Fuerteventura) e San Sebastian de la Gomera (Isole Canarie, Spagna); Cueta (Spagna); Agadir (Marocco) e Horta (Azzorre, Portogallo).

«Le Canarie sono sempre state un’attrazione per i viaggiatori di tutto il mondo, specialmente per chi cerca il tanto desiderato sole invernale – ha dichiarato Harry Sommer, president e ceo di Norwegian Cruise Line – I nuovi itinerari di Norwegian Sun prevedono una combinazione unica delle Canarie con porti in Portogallo, Spagna continentale e Marocco, offrendo ai nostri ospiti una stagione europea per tutto l’anno con nove navi per sfruttare al meglio le vacanze di quest’anno».

I viaggi consentono di accedere ad alcuni dei porti più ricercati della regione, da Agadir e Casablanca in Marocco a Las Palmas e Arrecife in Spagna, ma anche di visitare gemme nascoste come Ceuta in Nord Africa e Cadice in Spagna. Le crociere prevedono non più di due giorni in mare e una media di dodici ore di permanenza in porto, con pernottamenti a Lisbona, Portogallo; Santa Cruz de Tenerife; Las Palmas (Grand Canaria) e Casablanca, Marocco. Inoltre, alcuni viaggi includono scali notturni in località della movida, tra cui Santa Cruz de Tenerife e Funchal (Madeira), in Portogallo.

Compresa Norwegian Sun, nove navi Ncl solcheranno le acque europee quest’estate: la più grande flotta europea nella storia della compagnia. La gamma di itinerari europei di Ncl nel 2022 include viaggi nelle isole greche, nei fiordi norvegesi, nel Mediterraneo e nelle Canarie.