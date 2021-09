Ncl riposiziona due navi nel Mediterraneo













Norwegian Cruise Line riposiziona due navi nel Mediterraneo. Come avevamo anticipato la scorsa settimana, l’Italia torna a essere protagonista con Norwegian Epic e Norwegian Getaway. Ncl adesso ha cinque navi operative, sulle 17 della sua flotta.

Norwegian Epic, la quarta delle 17 navi della compagnia a riprendere le operazioni, ha completato il suo primo viaggio da Barcellona verso i porti di Spagna e dell’Italia. Durante i sette giorni di navigazione, ha fatto scalo a Livorno, Roma (Civitavecchia), Napoli, Cagliari (Sardegna) e Palma (Maiorca).

La compagnia ha presentato un nuovissimo The Haven by Norwegian a bordo della Norwegian Epic, a seguito di un’ampia ristrutturazione a Marsiglia, a fine 2020. Epic è stata la prima della flotta a introdurre il concetto di nave nella nave con accesso tramite chiave magnetica nel 2010, completo di amenities private, servizi dedicati e le sistemazioni più lussuose a bordo. La ristrutturazione ha portato a 75 suite reimmaginate e migliorate, combinate con esperienze ridisegnate, tra cui The Haven Restaurant e The Haven Courtyard Pool and Sundeck.

«È stato emozionante assistere al progredire del nostro Great Cruise Comeback negli ultimi tre mesi, con un terzo della flotta adesso operativo – ha detto Harry Sommer, president e chief executive officer di Norwegian Cruise Line – La gioia di ricongiungerci con le nostre famiglie a bordo e di accogliere i nostri ospiti è stata indimenticabile. Poter tornare in uno dei nostri porti più famosi in Europa, con il debutto del recente rinnovamento di The Haven by Norwegian a bordo della Norwegian Epic, è una testimonianza del nostro incrollabile impegno per una qualità straordinaria e per elevare lo standard di eccellenza della nostra flotta».

Nel frattempo, Norwegian Getaway è partita il 13 settembre per il suo primo viaggio da Roma (Civitavecchia). Fino al 25 ottobre, navigherà su un mix di itinerari da 10 a 11 giorni nelle isole greche, facendo scalo a Dubrovnik, Corfù, Katakolon – nuovo porto di imbarco – Santorini, Mykonos, Napoli e Livorno (Firenze/Pisa) . Tutto con un massimo di 13 ore in ogni porto e non più di due giorni in mare.

«Siamo lieti di dare nuovamente il benvenuto al porto di Civitavecchia a Norwegian Epic e Norwegian Getaway questo mese e di assistere alla partenza di entrambe le navi per il loro primo viaggio dalle nostre coste dopo quasi due anni – ha affermato Pino Musolino, presidente e amministratore delegato dell’Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centro Settentrionale – Il settore crocieristico riveste un ruolo importante per il nostro Paese e la nostra regione, contribuendo con oltre 400 milioni di euro all’anno all’economia del solo territorio di Civitavecchia e fornendo oltre 1.800 posti di lavoro».

Ncl ha ripreso le operazioni il 25 luglio 2021 dopo una sospensione di oltre 500 giorni, con Norwegian Jade alle isole greche. La ridistribuzione dell’intera flotta della compagnia continuerà in collaborazione con i governi locali e sarà guidata dai rigorosi protocolli del programma di salute e sicurezza Sail Safe, che prevede che tutto l’equipaggio e gli ospiti devono essere completamente vaccinati per potersi imbarcare fino al 31 dicembre 2021.