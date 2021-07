Ncl riparte dalla Grecia dopo 500 giorni di stop













Norwegian Cruise Line celebra il tanto atteso ritorno in mare. Norwegian Jade è stata la prima nave della flotta Ncl a riprendere le crociere dopo 500 giorni di sospensione e contemporaneamente la prima della compagnia ad avere come homeport Atene (Pireo).

L’itinerario per le isole greche sarà operativo fino a novembre 2021: una destinazione al giorno, con soste di otto-nove ore.

«Accogliere i nostri ospiti e l’equipaggio a bordo è stato uno dei momenti più memorabili della mia carriera di oltre 30 anni – ha detto Harry Sommer, presidente e amministratore delegato di Norwegian Cruise Line – Siamo entusiasti di ritornare con un itinerario e un porto di partenza completamente nuovi per noi, offrendo ai nostri ospiti una selezione ancora più ampia. I primi viaggi di Norwegian Jade verso le isole greche sono andati esauriti poco dopo l’annuncio del nostro ritorno in mare. Con una domanda così forte, siamo lieti di espandere la nostra offerta in Grecia con sette navi fino al 2023, fornendo ai nostri ospiti una gamma di navi e itinerari innovativi tra cui scegliere».

Il posizionamento di Norwegian Jade ad Atene, infatti, fa parte di una strategia a lungo termine per aumentare ulteriormente la presenza di Ncl in Europa. Entro il 2023, la compagnia prevede di posizionare nove navi nella regione, con Norwegian Dawn, Epic, Escape, Getaway, Gem, Jade e Star programmate per navigare in Grecia.

«Siamo lieti di dare il benvenuto in Grecia alla Norwegian Jade e ai suoi ospiti – ha aggiunto il ministro del turismo greco Harry Theoharis – Gli itinerari pianificati offriranno esperienze uniche che uniscono la nostra ricca storia, la vivace cultura e la rinomata gastronomia».

Dopo Norwegian Jade in Grecia, il 7 agosto sarà la volta di Norwegian Encore, prima nave a tornare in servizio dagli Stati Uniti dopo il debutto a Seattle per la sua stagione inaugurale di crociere in Alaska.

La redistribuzione dell’intera flotta continuerà in collaborazione con i governi locali e sarà guidata dai protocolli del programma di salute e sicurezza Sail Safe della compagnia, che prevedono che tutto l’equipaggio e gli ospiti debbano essere completamente vaccinati per salire a bordo fino al 31 ottobre 2021.

La politica di cancellazione Peace of Mind della compagnia di crociera rimane in vigore per i viaggi con date di imbarco fino al 31 ottobre 2021.