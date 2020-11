Ncl rilancia il teatro con la docuserie insider “Embark”

Norwegian Cruise Line ha annunciato il lancio di una nuova docuserie, “Embark – The Series”, che invita il pubblico a scoprire il brand e godersi un posto in prima fila per l’atteso ritorno.

La docuserie prende il via con “Embark Ncl Spotlight Series”, due episodi incentrati sull’offerta di intrattenimento di Broadway e del West End, disponibile su tutta la flotta Norwegian Cruise Line.

Il primo episodio invita gli spettatori nello storico West End Garrick Theatre di Londra per una reunion dei membri del cast di “The Choir of Man”, insieme per la prima volta da molti mesi. Una coinvolgente e esperienza immersiva da pub, con ragazzi che si esibiscono in performance svariate, dai classici cantati al rock. Tradizionalmente ambientato in un pub di quartiere, lo spettacolo sottolinea l’importanza della comunità e della connessione umana attraverso una serie di canzoni, poesie e conversazioni.

«Ora più che mai, abbiamo tutti bisogno di interazione umana – ha affermato Richard Ambrose, vicepresidente senior per l’intrattenimento e la programmazione delle crociere di Norwegian Cruise Line – L’intrattenimento ci unisce, permettendoci di dimenticare le nostre preoccupazioni, anche se solo per un po’. Siamo sempre stati sostenitori della comunità dello spettacolo e ci impegniamo a proporre performance di alto livello ai nostri ospiti. Ora che i teatri sono chiusi e le occasioni di incontro sono limitate, vogliamo supportare i nostri colleghi performer creando una connessione significativa con i nostri ospiti. Attraverso questa proposta esclusiva, intendiamo mostrare la resilienza umana e di offrire speranza per un domani migliore. In fondo, affrontiamo queste difficoltà insieme e per questo non demorderemo».