Ncl pubblica il Report 2020 su ambiente, società e governance













Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, che gestisce i marchi Norwegian Cruise Line, Oceania e Regent Seven Seas, ha pubblicato il Report 2020 su ambiente, società e governance (ESG) che include il primo indice del Sustainability Accounting Standards Board nell’ambito del programma globale di sostenibilità dell’azienda, Sail & Sustain.

La società, inoltre, ha presentato il programma aggiornato Sail & Sustain, strutturato attorno a cinque pilastri sviluppati attraverso la collaborazione interfunzionale con i principali stakeholder interni ed esterni. I capisaldi includono: ridurre l’impatto ambientale, navigare in sicurezza, responsabilizzare le persone, rafforzare le nostre comunità e operare con integrità e responsabilità.

«Nonostante i venti contrari senza precedenti della pandemia, non abbiamo mai vacillato nel nostro impegno a guidare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente attraverso il nostro programma di sostenibilità globale, Sail & Sustain – ha affermato Frank Del Rio, presidente e amministratore delegato di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd – La strategia Sail & Sustain, recentemente aggiornata, basata su cinque pilastri chiave, adotta un approccio globale e olistico che affronta tutti gli aspetti ESG in tutta la compagnia. Inoltre, ci siamo allineati agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e abbiamo identificato 10 obiettivi in cui crediamo di poter dare il maggior contributo per raggiungere un futuro più sostenibile per tutti».

«Ci impegniamo a migliorare continuamente le nostre informative ESG e la pubblicazione odierna del nostro primo rapporto ESG completo e del primo indice del Sustainability Accounting Standards Board nel settore delle crociere è un significativo passo avanti nei nostri sforzi per fornire trasparenza critica ai nostri principali stakeholder in tutta la nostra strategia Sail & Sustain – ha dichiarato Andrea DeMarco, vicepresidente senior di ESG, Investor Relations e Corporate Communications di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd – La sostenibilità è integrata nella cultura della nostra azienda e ci impegniamo a mantenere i nostri elevati standard di eccellenza operativa, raggiungere i risultati nel modo giusto e creare valore per tutti i nostri stakeholder».