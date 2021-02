Ncl, piattaforma centralizzata e nuovo fly&cruise













Navi e protocolli sono già pronti, così come un fly&cruise in grado di collegare tutto il mondo anche attraverso le destinazioni minori, mentre la situazione nel mondo è in continua evoluzione. «Per noi ogni giorno è buono per ripartire, ma una data certa ancora non c’è. Nel frattempo restiamo presenti e disponibili per i nostri partner, per fornire tutto il supporto di cui hanno bisogno», dice Kevin Bubolz, managing director Europe di Norwegian Cruise Line, durante la tavola rotonda online organizzata per raccontare le novità dedicate al mercato italiano, con le iniziative per il trade e in particolare le nuove piattaforme Ncl Air e Norwegian Central per gli agenti di viaggi.

La compagnia ha in programma nei prossimi anni una presenza massiccia in Europa con otto navi, quasi la metà dell’attuale flotta.

«Stiamo crescendo in Europa, che per noi è una destinazione molto importante e l’Italia è centrale in questo piano, ma restiamo una compagnia internazionale, con il quartier generale negli Stati Uniti e itinerari che ci portano fino a Tahiti», aggiunge Bubolz, che poi interviene anche sulla questione prezzi e competitor nel mercato Italia: «In Europa proponiamo un prodotto leggermente più orientato al mass market, ma non abbassando troppo i prezzi e puntando soprattutto alla qualità».

Jürgen Stille, senior director business development Continental Europe di Ncl, ricorda che la compagnia «porta a bordo da 50 a 70 nazionalità differenti, quindi non ci focalizziamo su un unico mercato, ma il trade italiano è importante nella nostra strategia».

E infatti proprio agli agenti di viaggi sono dedicate le new entry digitali di Ncl: Ncl Air, nuova piattaforma di prenotazione che offre ancora più flessibilità e scelta nella prenotazione di voli e pacchetti crociera, e soprattutto Norwegian Central, la piattaforma che con un solo login mette a disposizione dei partner tutte le risorse della compagnia in termini di formazione, promozioni, vantaggi, materiale informativo, prenotazioni, gestione pratiche dei clienti, voucher (Future Cruise Credit), pacchetti fly&cruise, contatti e offre l’accesso al nuovo strumento Marketing Headquarters.

Le nuove piattaforme si sposano con la nostra filosofia Partners First – spiega Francesco Paradisi, senior business development manager – Vogliamo rendere i partner in grado di promuovere in toto la nostra offerta, attraverso strumenti per le prenotazioni, training session, webinar, call mirate con la compagnia, piani di viaggi che includono tutto, pacchetto all inclusive sui guadagni per il fly&cruise con informazioni chiare sulle fee, prezzi competitivi, social e media campaign, newsletter settimanali per informare gli agenti su tutte le novità, in modo da poter promuovere nel migliore dei modi il prodotto».

Norwegian Central ha anche un programma di sconti con cui gli agenti possono risparmiare fino al 30% sulle loro prenotazioni private, cumulabili con le promozioni in corso.

«Un solo accesso e tante possibilità per gli agenti di operare in autonomia, con commissioni che nel caso di fly&cruise valgono anche per i voli; appena possibile, il sistema consentirà di volare per qualsiasi destinazione. Non solo attraverso gli aeroporti di Roma e Milano in Italia, ma anche per esempio Brindisi, Catania e tanti altri», spiega Stille.

E nonostante l’Italia sia sempre stata più focalizzata al last minute rispetto ad altri mercati, da Ncl assistono con piacere a prenotazioni per il 2022 e 2023, anche per destinazioni di lungo raggio come Alaska e Hawaii.

I protocolli con le nuove misure di sicurezza, assicurano i manager di Ncl, non cambieranno la filosofia del freestyle cruising, la libertà a bordo alla base della filosofia della compagnia da decenni. «Abbiamo navi spaziose, e prevediamo ingressi ridotti nei nostri piccoli ristoranti e negli altri ambienti a bordo per poter far rispettare le regole di distanziamento. Il nostro dna non cambierà, combineremo il nostro stile alle nuove norme. E la costruzione delle prossime navi seguirà la logica del creare più spazi per differenziare l’offerta di attività e ridurre il numero degli accessi dei nostri ospiti», chiarisce Paradisi.

«Per noi non è un problema conciliare il freestyle cruising con la nuova normalità e il distanziamento sociale. Le compagnie di crociera hanno gli strumenti e la formazione per garantire la sicurezza di ospiti, equipaggio e comunità locali», gli fa eco Bubolz, che a proposito di protocolli si complimenta con il competitor Msc Crociere che ha dimostrato come «si possa fare molto bene in questo campo».