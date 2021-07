Ncl nomina Eamonn Ferrin vice president of international business













Norwegian Cruise Line rafforza la strategia di vendita con la nomina di Eamonn Ferrin a vice president of international business. Supervisionerà le vendite di Ncl al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, per far crescere ulteriormente la presenza internazionale della compagnia approfondendo i rapporti esistenti, individuando nuove opportunità e integrando i mercati internazionali nel piano aziendale globale della società. Riporterà a Todd Hamilton, senior vice president of sales.

Ferrin è in azienda da gennaio 2019 come vice president e managing director per Regno Unito, Irlanda, Israele, Sud Africa e Medio Oriente. Ha rafforzato la posizione del Regno Unito come principale mercato internazionale della compagnia attraverso investimenti strategici per supportare la comunità degli agenti di viaggi come parte della filosofia Partners First della società. Gli sforzi principali hanno incluso il lancio del programma di incentivi Ncl Freestyle Rewards, il nuovo portale per agenti di viaggi Norwegian Central e la piattaforma di prenotazione fly&cruise Ncl Air.

Ferrin ha anche incrementato la quota di mercato nei mercati emergenti di Israele, Sud Africa e Medio Oriente, dove la compagnia ha aumentato la propria presenza con il dispiegamento della Norwegian Jade. La nave è la prima a offrire crociere di andata e ritorno da Città del Capo a partire da dicembre 2021. Effettuerà viaggi unici in partenza da Dubai, Emirati Arabi Uniti, offrendo crociere in Medio Oriente ed Europa con scalo negli Emirati Arabi Uniti, Oman, Giordania, Egitto, Israele, Cipro e Grecia. Norwegian Jade visiterà anche Oman, Seychelles, Madagascar, Mauritius, Reunion e Sud Africa.

«Con la sua comprovata esperienza, Eamonn sa come guidare il business locale e globale – ha affermato Hamilton – Siamo entusiasti che assuma questo ruolo in un momento così cruciale. Non solo riprenderemo la navigazione questo luglio, ma stiamo anche aprendo un nuovo capitolo con il lancio della nostra Prima Class, che vedrà la consegna di sei navi di nuova generazione dal 2022 al 2027. L’esperienza e le competenze uniche di Eamonn continueranno a essere un bene inestimabile».

Ferrin ha oltre 23 anni di esperienza nel settore dei viaggi e dell’ospitalità. Ha lavorato in una varietà di ruoli di ceo di divisione, coo e amministratore delegato nel Regno Unito, in Canada e a livello internazionale per brand tra cui Air Canada, Holidaybreak e MyTravel. Oltre all’impegno in Ncl, Ferrin è membro del Comitato Esecutivo Clia e del gruppo direttivo Clia per il Regno Unito.

«Sono onorato ed entusiasta di guidare l’attività internazionale di Ncl in un momento così decisivo per la nostra azienda – ha affermato Ferrin – Insieme al mio nuovo team e ai nostri partner di viaggio, non vedo l’ora di continuare a espandere la nostra azione, sfruttando la grande domanda globale di crociere e le nuove opportunità all’orizzonte».