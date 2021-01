Ncl lancia Norwegian Central, piattaforma all inclusive per adv













Ncl ha lanciato Norwegian Central, piattaforma che mira a supportare con più facilità i partner nella vendita di crociere. Offre servizi come la formazione virtuale e l’accesso diretto al motore di prenotazione della compagnia, attraverso un unico login.

Altro vantaggio è che con Norwegian Central, gli agenti di viaggi avranno accesso diretto a informazioni utili, come per esempio il riepilogo di tutti i certificati CruiseNext ancora attivi per i loro clienti. Idem per i Future Cruise Coupon (Fcc) che i clienti hanno ricevuto da Ncl per le crociere sospese o le cancellazioni, come da programma Peace of Mind.

La piattaforma consente allo stesso tempo l’accesso diretto al motore di prenotazione “Book Norwegian”, con il quale gli agenti di viaggi possono sia generare nuove prenotazioni sia gestire quelle esistenti, e alla nuova piattaforma di prenotazione Ncl Air, che offre ancora più flessibilità e scelta quando prenotazione di voli e pacchetti crociera.

Dal punto di vista della formazione, su Norwegian Central c’è il programma online della Ncl University (Nclu), recentemente aggiornato, che offre corsi, nuovi livelli di prestazioni e un nuovo programma di sconti con cui gli agenti possono ottenere fino al 30% sulle loro prenotazioni private man mano che raggiungono il livello successivo di apprendimento. Sconti che si possono cumulare con le promozioni in corso.

Inoltre, la piattaforma include un collegamento a uno spazio di marketing chiamato Marketing Headquarters, da cui gli agenti possono scaricare materiali come toolkit promozionali e video.

Gli agenti che già lavorano con Book Norwegian possono accedere con i propri dati di accesso a Book Norwegian. Le nuove agenzie possono attivare il proprio profilo tramite la home page della Norwegian Central.

«In linea con la nostra filosofia “Partners First”, la massima priorità quest’anno è stata fornire alle agenzie di viaggi partner il supporto di cui hanno bisogno – ha spiegato Kevin Bubolz, managing director Europa di Norwegian Cruise Line – Continueremo a lavorare per rafforzare questa strategia. Stiamo assistendo a una forte richiesta di crociere Ncl, fortunatamente anche quest’anno, ma soprattutto per il 2022 e il 2023. Vogliamo dotare gli agenti dei migliori strumenti possibili per soddisfare questa richiesta senza ostacoli. Con Norwegian Central abbiamo concentrato tutti i nostri strumenti più importanti in un unico posto a cui poter accedere semplicemente effettuando il login».

Nei prossimi anni, Ncl sarà sempre più presente in Europa: otto navi saranno collocate nel continente europeo, il numero maggiore fino a oggi. Tra i nuovi itinerari, Norwegian Jade nel marzo 2023, visiterà per la prima volta l’antica città di Nessebar, in Bulgaria, durante una crociera di nove giorni andata e ritorno da Atene, attraverso il Mediterraneo e il Mar Nero.

La compagnia di navigazione ha programmato inoltre il Nord Europa con una serie di itinerari da maggio a ottobre 2023, viaggi nel Baltico a bordo di Norwegian Getaway da Copenaghen, pernottamento incluso (per un totale di 36 ore in porto), verso San Pietroburgo. Ci saranno anche scali a Warnemünde, Germania; Tallinn, Estonia; Stoccolma, Svezia; Helsinki, Finlandia.