Ncl lancia la piattaforma voli per il fly&cruise

Norwegian Cruise Line lancia Ncl Air, la piattaforma per le prenotazioni fly&cruise integrata in Book Norwegian, il motore di prenotazione dedicato agli agenti.

La piattaforma user friendly è progettata per offrire ancora più libertà e scelta trasformando la modalità con cui gli agenti di viaggi effettuano prenotazioni fly&cruise. Inoltre, con Ncl Air, la compagnia offre agli agenti italiani l’opportunità di proporre per la prima volta pacchetti volo con Ncl da tutti gli aeroporti nazionali disponibili.

Offre accesso in tempo reale ai voli con relativi prezzi da tutta Italia ai porti di partenza in tutto il mondo non appena disponibili in Amadeus. Allo stesso tempo, gli agenti di viaggi possono sfruttare un processo di prenotazione semplificato, che li ricompensa con l’intera commissione di crociera sul pacchetto volo completo. Sviluppata per rendere la vita più facile agli adv, offre maggiore efficienza, che aiuta a risparmiare tempo prezioso.

«Ncl Air è la naturale evoluzione del nostro impegno per offrire ai clienti più libertà e scelta, supportando al massimo i nostri partner di viaggio – ha dichiarato Kevin Bubolz, managing director Europa di Ncl – Lavoriamo da tempo su questa rivoluzionaria piattaforma di prenotazione e sono entusiasta che agenti e clienti ora possano sfruttarne i vantaggi».

Con Ncl Air, gli agenti possono proporre opzioni di volo da un’ampia varietà di gateway nazionali e optare per tariffe esclusive con la compagnia di crociere, che offrono agli ospiti maggiore flessibilità o tariffe limitate a prezzi interessanti che sono soggetti a restrizioni di pagamento e cancellazione. Dà inoltre l’accesso ad upgrade a voli Premium Economy, Business e First Class.

Gli ospiti beneficiano di una riduzione del prezzo sulla tariffa della sola crociera se è abbinata ai voli al momento della prenotazione, rendendo il pacchetto fly&cruise ancora più attraente. Per maggiore comodità, le tariffe includono il bagaglio registrato, i trasferimenti di andata e ritorno dall’aeroporto e dal porto, nonché una notte in hotel prima della crociera, se necessario. Inoltre, per i voli prenotati come parte di un pacchetto, Ncl fornirà assistenza in caso di cancellazioni o ritardi occupandosi di trovare soluzioni alternative.

Tutte le classi di cabina e le compagnie aeree prenotabili tramite Amadeus sono disponibili per prenotazioni da parte degli agenti. Come ulteriore rassicurazione, le prenotazioni sono completamente protette dalla European Package Travel Directive.

Per celebrare il lancio, tutte le agenzie europee che effettuano una prenotazione fino al 31 dicembre includendo i voli Ncl Air parteciperanno automaticamente a un sorteggio. Gli agenti che effettuano una prenotazione nel mese di dicembre avranno la possibilità di vincere uno dei sette voucher Amazon in palio (uno del valore di 1.000 euro, uno da 500 e 5 da 100).

«La nostra filosofia di lunga data “Partners First” fa sì che mettiamo i nostri partner di viaggio al centro di ogni decisione aziendale che prendiamo – ha aggiunto Francesco Paradisi, business development manager per l’Italia – Ncl si impegna ad aiutare i nostri agenti a imparare, crescere e avere successo; siamo incredibilmente grati per il loro impegno e duro lavoro. Ncl Air è stato sviluppato utilizzando la prospettiva dei nostri partner di viaggio: il nostro obiettivo è fare tutto il possibile per render loro l’esperienza di prenotazione semplice e intuitiva».