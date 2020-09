Ncl lancia gli Studios, crociere per viaggiatori in solitaria

Una delle modalità di viaggio più di scoperta – del mondo e di sé stessi – è quello in solitaria. È quello che propone Norwegian Cruise Line (Ncl), con i suoi Studios, le prime sistemazioni progettate appositamente e dedicate ai viaggiatori in solitaria.

Si tratta di una novità nel settore, che offre ai crocieristi il modo più economico ed elegante di viaggiare da soli, senza supplementi.

Gli Studios sono decorate con colori vivaci, eleganti e moderni. Con una media di 10 mq, le cabine sono spaziose e offrono tutto il necessario per un viaggio all’insegna del comfort: letto full size, bagno con doccia e tv a schermo piatto. Norwegian Cruise Line è stata la prima compagnia di crociere a progettare cabine e aree comuni specifiche per i single cruiser.

Oltre alle cabine, viaggiare in solitaria a bordo di Ncl offre anche l’accesso con chiave magnetica privata alla Studio Lounge, area esclusiva. Qui ci sono a disposizione tutto il giorno caffè e snack gratuiti; è possibile rilassarsi con un libro, guardare la tv o conoscere gli altri viaggiatori mentre si sorseggia un drink. È inoltre possibile ordinare il servizio in camera dalla Studio Lounge.

Per socializzare, Norwegian Cruise Line propone meetup per i viaggiatori in solitaria: con cocktail a bordo piscina, relax all’Ice Bar o magari una lezione di degustazione di margarita. Inoltre, per il tempo libero, c’è il centro benessere e gli spettacoli serali in stile Broadway. Anche le escursioni a terra sono un modo divertente per conoscere altre persone, come anche partecipare ad attività a bordo come le lezioni di arrampicata.

Gli Studios sono disponibili a bordo di Norwegian Bliss, Norwegian Breakaway, Norwegian Encore, Norwegian Epic, Norwegian Escape, Norwegian Getaway e Pride of America.