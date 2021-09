Ncl, la nuova offerta di entertainment a bordo di Norwegian Prima













Norwegian Cruise Line, svela la nuova offerta di intrattenimento ed esperienze a bordo disponibili sulla Norwegian Prima.

La nave, la prima di sei della Prima Class di Ncl, al momento del suo debutto ad agosto 2022 presenterà il musical nominato ai Tony Award “Summer: The Donna Summer Musical” come spettacolo interattivo di punta; è la storia della fulminea ascesa di Donna Summer da giovane starlet a regina della disco con una colonna sonora che ripercorre oltre 20 dei suoi mega successi, tra cui “Bad Girls”, “Last Dance” e “Hot Stuff”. La produzione immersiva della durata di 75 minuti sarà la prima in mare in cui il teatro stesso si trasforma in una discoteca completa e gli ospiti possono entrare a far parte dello spettacolo e ballare al ritmo dei medley di tutti i tempi di Donna Summer.

Tra le altre esperienze inedite, il primo spazio al mondo che si trasforma da un teatro a tre piani in una discoteca in stile Las Vegas, scivoli freefall e la più grande pista per go kart in mare.

«Non stiamo solo elevando l’esperienza degli ospiti, stiamo dando una scarica di adrenalina e uno stimolo multisensoriale – ha detto Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line – Quando abbiamo lanciato Norwegian Prima, ci siamo posti l’obiettivo di andare oltre le aspettative, fornendo ai nostri ospiti spazi più ampi, un servizio elevato, un design accurato e una varietà di esperienze indimenticabili, e quest’ultima presentazione della nostra offerta di intrattenimento e attività a bordo rappresenta il “fattore wow” desiderato quando si sceglie una vacanza in crociera».

Gli spettacoli principali di Norwegian Prima si svolgeranno nel rivoluzionario e versatile teatro. Lo spazio su tre piani è progettato per essere convertito da palcoscenico per esibizioni all’avanguardia ad ampia pista da ballo e sarà caratterizzato da una disposizione dei posti a sedere personalizzabile e da un maestoso schermo led mobile che scende dal soffitto.

Norwegian Prima lancerà anche game show interattivi che consentono al pubblico di essere parte dello spettacolo e avere l’opportunità di vincere premi. Queste produzioni ideate da Fremantle Media trasformano il Prima Theatre e il Nightclub in un enorme set di produzione in cui gli ospiti possono partecipare ad alcuni dei giochi leggendari della storia della televisione, tra cui: “The Price is Right Live on Ncl” dove gli ospiti si sfidano per indovinare il prezzo giusto e avere così l’opportunità di girare la ruota fino ad arrivare al premio finale della vetrina; “Supermarket Sweep Live on Ncl”, negozio di alimentari, dove squadre di concorrenti gareggeranno tra i corridoi; “Press Your Luck Live on Ncl”, il gioco preferito dalle famiglie americane, dove i concorrenti si scontrano con il grande tabellone per rispondere a quiz; “Beat the Clock Live on Ncl”, gioco di competizione a squadre in cui servono fortuna, velocità e strategia e una corsa contro il tempo.

Ncl è già l’unica compagnia di crociere con un circuito go kart a bordo e su Norwegian Prima alza la posta con un rettilineo più lungo e una pista lunga 420 metri, il 22% più grande dell’attuale pista sulla Norwegian Encore. Il tracciato girerà intorno e attraverso il fumaiolo della nave e vanterà 14 curve mozzafiato dove 15 piloti possono gareggiare contemporaneamente in mare aperto, raggiungendo velocità superiori a 50 km/h).

Altra novità è The Drop, il primo scivolo a secco freefall al mondo in cui gli utenti partiranno da un’altezza di 10 piani.

Anche il complesso di giochi virtuali indoor del brand, The Galaxy Pavilion, sale di livello per offrire agli ospiti 14 attrazioni tra cui scegliere, tra cui quattro nuove esperienze di simulatore iper immersive disponibili solo sulla Norwegian Prima, due diverse escape room e una Topgolf Swing Suite, l’unica disponibile in mare.

La Norwegian Prima lancerà anche altre nuove attività con The Bull’s Eye, un’evoluzione del classico gioco delle freccette, e Tee Time, versione aggiornata del minigolf con nove buche interattive.

Tidal Wave farà la sua prima apparizione sulla Norwegian Prima come parte dell’area dell’Aqua Park e della piscina principale della nave: sarà il primo acquascivolo del brand con onde. Gli ospiti potranno cavalcare un materassino per trovare l’onda perfetta.

Il Vibe Beach Club, l’area riservata agli adulti di Ncl, ritorna sulla Norwegian Prima offrendo bar dedicato e due vasche idromassaggio a sfioro.

Il Pour House di Syd Norman, rock club a bordo, fa il suo ritorno sulla Norwegian Prima dopo che il concept ha debuttato inizialmente sulla Norwegian Breakaway nel 2018. Il locale ospita una band house che suona i più grandi successi rock di tutti i tempi, dagli Aerosmith ai Led Zeppelin.

Infine, risate in alto mare con The Improv at Sea.

Dopo l’anno di itinerari inaugurali, Norwegian Prima sarà l’unica durante la stagione invernale 2023 e 2024 a offrire viaggi di sette giorni nei Caraibi occidentali da Galveston, in Texas. L’itinerario include quattro porti: Costa Maya e Cozumel, in Messico; Harvest Caye, destinazione insulare dei Caraibi in Belize ed esclusiva per gli ospiti di Ncl; e l’isola di Roatan, in Honduras, con le visite che prevedono tra le otto e le nove ore in porto.