Ncl, i risultati finanziari del primo trimestre in attesa della ripartenza













Norwegian Cruise Line Holdings Ltd riporta i risultati finanziari del primo trimestre 2021, mentre si prepara alla ripartenza estiva. «Dopo oltre un anno di sospensione globale, abbiamo annunciato il nostro Great Cruise Comeback nei porti internazionali con il programma di salute e sicurezza Sail Safe – ha detto Frank Del Rio, presidente e amministratore delegato di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd – Per quanto riguarda la ripresa delle crociere dagli Usa, continuiamo a dialogare con i Cdc».

La perdita netta nel primo trimestre è stata di 1,4 miliardi di dollari, rispetto agli 1,9 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente. La società ha registrato nel 2021 una perdita netta rettificata di 668,6 milioni. I ricavi sono diminuiti a 3,1 milioni di dollari rispetto a 1,2 miliardi nel 2020 a causa della completa sospensione dei viaggi nel trimestre. Le spese operative totali delle crociere sono diminuite del 79,8% nel 2021 rispetto al 2020. Nel 2021, le spese operative delle crociere sono state principalmente legate ai costi dell’equipaggio, inclusi gli stipendi, il cibo e altri costi di viaggio, il carburante e altre spese correnti come l’assicurazione e la manutenzione della nave. Gli interessi passivi netti sono stati di 824,4 milioni di dollari nel 2021 rispetto a 68,9 milioni nel 2020.

Ncl sta adottando misure proattive sul piano d’azione finanziario per conservare la liquidità, controllare le spese operative e in conto capitale, migliorare il profilo di scadenza del debito e garantire capitale aggiuntivo. Al 31 marzo 2021, la posizione debitoria totale della società era di 12,2 miliardi di dollari e la liquidità di 3,5 miliardi.

Per il secondo trimestre 2021, la società prevede che un tasso medio di cash burn di circa 190 milioni di dollari al mese, poiché si prepara per il ritorno in servizio quest’estate. I tassi di cash burn includono le spese operative correnti della nave, le spese operative amministrative, gli interessi passivi, le tasse, le commissioni di differimento del debito e le spese in conto capitale previste per le costruzioni ed escludono i rimborsi in contanti dei depositi dei clienti, nonché i flussi di cassa in entrata da prenotazioni nuove ed esistenti, le spese in conto capitale relative alle nuove costruzioni e altre variazioni del capitale circolante. Le stime future del tasso di cash burn escludono anche le spese impreviste.

OUTLOOK SECONDO TRIMESTRE. Le spese in conto capitale totali previste per il secondo trimestre 2021 sono di circa 90 milioni di dollari, inclusi gli investimenti in salute e sicurezza. La holding non fornisce indicazioni sulla spesa in conto capitale totale per l’intero anno o per gli anni futuri in questo momento, dato il contesto attuale incerto e in evoluzione. Tuttavia, dopo i differimenti dei pagamenti relativi alle nuove costruzioni, le spese previste relative ai contratti di costruzione navale sono state di 0,3 miliardi, 1,6 miliardi e 2,4 miliardi di dollari per gli anni che terminano rispettivamente il 31 dicembre 2021, 2022 e 2023.

Gli impatti del Covid-19 sui cantieri navali in cui le navi sono in costruzione, o saranno costruite, hanno comportato alcuni ritardi nelle consegne delle navi e potrebbero comportarne ulteriori nelle consegne delle navi in ​​futuro.

Gli interessi passivi netti dovrebbero essere di circa 150 milioni di dollari per il secondo trimestre 2021 e di circa 600 milioni di dollari per l’intero anno 2021, escluse le perdite sull’estinzione del debito e i costi di modifica del debito. L’ammortamento dovrebbe essere di circa 170 milioni per il secondo trimestre 2021 e di circa 700 milioni per l’intero anno 2021.

PRENOTAZIONI. Bene il booking per i periodi futuri, con una finestra di prenotazione allungata, nonostante la riduzione degli investimenti in vendite e marketing. Durante il primo trimestre 2021, le prenotazioni complessive, al netto delle cancellazioni, sono state più del doppio dei volumi del trimestre precedente. Le tendenze delle prenotazioni e dei prezzi per il 2022 sono molto positive, guidate da una forte domanda repressa. Al 31 marzo 2021, la società aveva 1,3 miliardi di dollari di vendite anticipate di biglietti, inclusa la vendita anticipata di biglietti, che include circa 0,85 miliardi di Future Cruise Credit.