Ncl Holdings, strategia a lungo termine per le emissioni zero













Norwegian Cruise Line Holdings ha annunciato la sua strategia a lungo termine a favore del clima, con l’obiettivo per raggiungere zero emissioni attraverso la riduzione delle emissioni, l’investimento in tecnologia, la ricerca di combustibili alternativi e l’attuazione di un programma volontario di compensazione delle emissioni.

Oltre alle iniziative in corso del programma di sostenibilità globale Sail & Sustain, la compagnia si è impegnata a compensare l’equivalente di tre milioni di tonnellate di anidride carbonica per un periodo di tre anni a partire dal 2021 così da contribuire a colmare il divario nei suoi sforzi di decarbonizzazione fino a quando la nuova tecnologia non sarà disponibile.

Ncl ha firmato in precedenza anche l’impegno di Clia per ridurre il tasso di emissioni del settore del 40% entro il 2030, partendo dal livello base del 2008.

«Abbiamo sviluppato una strategia a lungo termine con l’obiettivo di raggiungere zero emissioni attraverso tre aree di azione, tra cui la riduzione delle emissioni, l’identificazione e l’investimento in tecnologia e l’implementazione di un programma di compensazione delle emissioni – ha spiegato Frank Del Rio, presidente e amministratore delegato di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd – Il nostro impegno ad acquistare tre milioni di tonnellate di crediti di carbonio è un passo misurabile nella riduzione delle emissioni a breve termine che ci consente di agire oggi e aiuta a colmare il divario nei nostri sforzi di decarbonizzazione mentre ci prepariamo per un futuro a basse emissioni di carbonio. Il nostro programma di sostenibilità globale, Sail & Sustain, è basato sull’impegno a generare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente e la nostra strategia di azione per il clima a lungo termine rafforza questo impegno e si allinea con la visione dell’accordo di Parigi per raggiungere un mondo a impatto zero sul clima».

Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni, gli investimenti in sistemi e tecnologie hanno portato a una riduzione del consumo di carburante giornaliero pari a circa il 17% dal 2008 al 2019 per l’intera flotta di 28 navi. Inoltre, riduzione stimata del 14% circa delle emissioni di Co2 giornaliere in tutta la flotta tra il 2015 e il 2019.

Sugli investimenti in tecnologia e ricerca di combustibili alternativi, la compagnia ha collaborato con Clia e altre organizzazioni marittime per proporre l’istituzione di un fondo collaborativo di ricerca e sviluppo per il trasporto marittimo dedicato all’obiettivo di eliminare le emissioni di Co2 dalle tratte internazionali.

Per implementare il programma di compensazione delle emissioni, Ncl ha annunciato il suo impegno ad acquistare crediti di carbonio in collaborazione con World Kinect Energy Services, la divisione di sostenibilità di World Fuel Services. Una compensazione di carbonio rappresenta una tonnellata di emissioni di gas serra che è stata evitata o ridotta nell’atmosfera. L’acquisto di compensazioni di carbonio consente alle aziende di compensare la propria impronta di carbonio residua supportando progetti in tutto il mondo per la riduzione delle emissioni.