Ncl Holdings, stop alle crociere fino al 30 settembre

Norwegian Cruise Line Holdings ltd annuncia l’estensione della sospensione di tutte le crociere, già precedentemente annunciata, includendo i viaggi con partenza dall’1 agosto al 30 settembre 2020, per tutti e tre i marchi: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises,

Unica eccezione riguarda le crociere in Alaska in partenza da Seattle a settembre.

Inoltre, la compagnia ha cancellato alcuni viaggi nel mese di ottobre 2020 a causa delle restrizioni di viaggio e dei porti, tra cui le crociere per Canada e New England. Nel dettaglio, Norwegian Bliss in partenza il 12 ottobre, Norwegian Joy (4 ottobre), Norwegian Breakaway (partenze del 4 e 11 ottobre); Norwegian Gem (2 e 9 ottobre); Insignia (6 e 26 ottobre); Seven Seas Navigator (8 e 18 ottobre).

Ncl Holdings continuerà a lavorare collaborando con gli Us Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), il governo federale e le autorità globali di sanità pubblica per prendere tutte le precauzioni necessarie a garantire la salute, la sicurezza e il benessere degli ospiti, dell’equipaggio e delle comunità toccate dagli itinerari.

Gli ospiti che hanno prenotato crociere cancellate con Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises o Regent Seven Seas Cruises possono contattare il loro agente di viaggi o la compagnia di crociere per maggiori informazioni.

Chi aveva prenotato un viaggio poi annullato riceverà un Future Cruise Credit (Fcc) pari al 125% della tariffa pagata, utilizzabile in qualsiasi momento entro un anno dalla data di emissione, fino al 31 dicembre 2022.

WEBINAR. Intanto Ncl per i prossimi giorni e le prossime settimane programma in Italia iniziative per il trade, come webinar, roundtable, newsletter e promozioni.

Il primo appuntamento dedicato agli operatori è il webinar di giovedì 18 giugno, alle ore 16 “Riscopri il Mondo in Sicurezza con Ncl – Crociere 2021/2022/2023”. Relatore sarà Francesco Paradisi, senior business development manager.