Ncl Holdings, più liquidità in cassa con operazioni per 2 miliardi

Norwegian Cruise Line Holdings ha annunciato di esser riuscita ad assicurarsi con successo oltre 2 miliardi di dollari di liquidità aggiuntiva in risposta all’impatto che la pandemia globale di Covid-19 sta avendo sulla compagnia e sull’industria crocieristica in generale, come la sospensione temporanea dei viaggi, e per proteggersi da un ipotetico scenario ancor più negativo.

La compagnia ha annunciato il lancio di una serie di transazioni sul mercato finanziario, guidate da Goldman Sachs, per raccogliere circa 2 miliardi di dollari. La transazione è stata successivamente ampliata, raggiungendo un ricavo lordo di 2,225 miliardi (2,4 miliardi se i sottoscrittori esercitano pienamente le loro opzioni di sovrallocazione) a causa della sottoscrizione eccessiva e significativa domanda su tutte e tre le offerte.

A seguito del completamento delle transazioni, la compagnia prevede di disporre di circa 3,5 miliardi di dollari di liquidità. Ciò rafforza in modo significativo la holding che ora prevede di riuscire a resistere a oltre 12 mesi di sospensione dei viaggi in un potenziale scenario ancor più negativo.

Nclh ha adottato un approccio proattivo per proteggere il proprio futuro, data l’incertezza e la durata sconosciuta della pandemia globale di Covid-19. Quando le transazioni saranno completate, la liquidità aggiuntiva alleggerirà la preoccupazione del management sulla capacità di resistere per i prossimi 12 mesi.