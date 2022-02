Ncl Holdings, flotta al completo entro giugno













Obiettivo è arrivare all’85% della capacità nel primo trimestre 2022 e schierare la flotta al completo entro il secondo semestre tornando agli utili. Nel frattempo Norwegian Cruise Line Holdings ha presentato i risultati finanziari per il quarto trimestre e per l’intero anno solare 2021, conclusosi con il rallentamento causato da Omicron.

La compagnia ha fornito anche un aggiornamento sull’attività, con la previsione della flotta pienamente operativa entro l’inizio del secondo trimestre 2022. Sul fronte prenotazioni, il secondo semestre 2022 appare in linea con il 2019 e a prezzi più elevati.

«Siamo tornati in servizio alla fine di luglio 2021 e in cinque mesi i team di Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises hanno ripreso le operazioni sul 75% della capacità, trasportando in sicurezza oltre 230.000 ospiti e offrendo l’esclusiva esperienza di vacanza per cui i nostri pluripremiati brand crocieristici sono rinomati – ha affermato Frank Del Rio, president e chief executive officer di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd – Questi ultimi mesi hanno subito l’impatto delle varianti Delta e Omicron, ma nonostante queste sfide per lo più fuori dal nostro controllo, prenotazioni e pricing rimangono forti, in particolare per la seconda metà del 2022 e nel 2023, a dimostrazione della forte domanda per le nostre crociere».

Il 2021 ha registrato per la holding un rosso superiore a quello del 2020: la perdita netta della compagnia è stata di 4,5 miliardi di dollari rispetto a una perdita netta di 4,0 miliardi nell’anno precedente; la società ha registrato una perdita netta rettificata di 2,9 miliardi di dollari rispetto ai 2,2 miliardi del 2020. Anche le entrate totali sono diminuite del 49,4% a 0,6 miliardi di dollari nel 2021 rispetto a 1,3 miliardi di dollari nel 2020. L’impatto negativo sulle entrate è stato causato dalla sospensione di tutti i viaggi in crociera nel marzo 2020 fino alla prima metà del 2021 e al rilancio graduale di alcuni viaggi in crociera con navi inizialmente a livelli di occupazione ridotti nella seconda metà del 2021.

Oggi la società prosegue nel piano di rilancio graduale della flotta di 28 navi, e “prevede di avere l’85% della capacità operativa entro la fine del primo trimestre del 2022, con l’intera flotta che dovrebbe tornare in funzione durante la prima parte del secondo trimestre del 2022. Inoltre, prevede di raggiungere un punto di svolta durante il secondo trimestre del 2022 con la liquidità netta che diventerà positiva. Sulla base della posizione attuale e delle prospettive per i prossimi mesi, Nclh prevede di avere un utile netto rettificato positivo per la seconda metà del 2022”.

«Lo slancio continua, mentre ci avviciniamo all’85% dell’operatività alla fine del primo trimestre ha affermato Mark A. Kempa, vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. – Siamo fortemente concentrati sul nostro piano finanziario, poiché prevediamo di ottenere un flusso di cassa operativo positivo nel secondo trimestre».