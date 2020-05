Ncl Holdings estende lo stop delle crociere al 31 luglio

Un altro mese di stop per le navi. Norwegian Cruise Line Holdings Ltd ha annunciato l’estensione della sospensione di tutte le crociere – per i suoi marchi Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises – fino al 31 luglio.

Lo stop, che era già in vigore fino al 30 giugno a causa dell’emergenza coronavirus, adesso quindi include anche i viaggi con partenza dal 1° al 31 luglio 2020, per tutti e tre i marchi.

L’estensione della sospensione contribuisce agli sforzi globali di contenimento del Covid-19 e recepisce le disposizioni di U.S. Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), governo federale e autorità globali di sanità pubblica, ovvero le precauzioni necessarie a garantire l’incolumità, la sicurezza e il benessere degli ospiti, dell’equipaggio e delle comunità toccate dagli itinerari.

Per ulteriori informazioni, gli ospiti che hanno prenotato crociere con data d’imbarco tra l’1 e il 31 luglio 2020 su Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises o Regent Seven Seas Cruises devono contattare il loro agente di viaggi o la compagnia di crociere.