Ncl, flotta al completo.

E arriva Norwegian Prima













Nuove date per il viaggio inaugurale di Norwegian Prima, la nuova ammiraglia di Ncl. Battesimo slittato solo di pochi giorni: invece del 17, la nave salperà il 26 agosto da Reykjavik, in Islanda, e la madrina del christening sarà la star Katy Perry.

Intanto, con la ripresa delle crociere di Norwegian Spirit il 7 maggio, la compagnia è tornata a navigare con la sua flotta di 28 navi (dei diversi brand) al completo ed è la prima del settore a schierare tutte le unità. Un processo durato quasi 10 mesi, con il ritorno graduale della flotta iniziato con Norwegian Jade nel luglio 2021.

Norwegian Cruise Line Holdings ha anche comunicato i risultati finanziari del primo trimestre 2022, che si è concluso il 31 marzo.

«La scorsa settimana abbiamo raggiunto il traguardo più grande, quando la Norwegian Spirit, l’ultima nave della nostra flotta a riprendere la navigazione, ha accolto gli ospiti a bordo a Papeete, Tahiti – ha detto Frank Del Rio, presidente e amministratore delegato di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd – Lo sforzo per riavviare la nostra flotta non sarebbe stato possibile senza l’incredibile forza dell’intero team e il supporto dei nostri partner chiave e degli stakeholder di tutto il mondo. Guardando al futuro, la nostra strategia è aumentare l’occupazione con l’obiettivo di superare i livelli di rendimento netto storici nel 2023, mantenendo gli elevati punteggi di soddisfazione degli ospiti e le entrate a bordo che stiamo attualmente riscontrando. Siamo incoraggiati dal fatto che la domanda dei consumatori rimanga solida; i volumi netti di prenotazione non solo tornati ai livelli pre-Omicron, ma si avvicinano ai livelli storici nonostante un temporaneo rallentamento dovuto al conflitto Russia-Ucraina. I prezzi per le crociere future sono mediamente più alti».

Quindi le attese per il 2023 sono di flusso di cassa positivo, con il 2022 che resta un anno di transizione.

Alla fine del primo trimestre del 2022 l’azienda aveva l’85% della sua capacità operativa. L’occupazione è stata del 48%, riflettendo principalmente l’impatto di Omicron che ha causato problemi operativi, interruzioni, ulteriori restrizioni di viaggio, maggiori protocolli sanitari e alcune chiusure di porti. La società ha continuato a seguire la sua strategia di mercato di base e non ha effettuato sconti per riempire per aumentare i fattori di carico a breve termine. Quando l’impatto di Omicron e del conflitto in Ucraina si sono attenuati, i volumi netti di prenotazioni e i livelli di occupazione sono aumentati in sequenza ogni mese. Il conflitto Russia-Ucraina ha comportato la cancellazione o la modifica di circa 60 partenze nel 2022, che includevano scali nei porti della Russia. Tre navi sono state ridistribuite a seguito del conflitto, tra cui la Norwegian Getaway a Port Canaveral, la Marina di Oceania Cruises per le isole britanniche e la Regent’s Seven Seas Splendor nel Nord Europa. Inoltre, la compagnia ha rimosso tutti gli scali verso i porti russi dai suoi itinerari nel 2023.

Nclh ha raggiunto a marzo un flusso di cassa operativo leggermente positivo e prevede che lo sia nel secondo trimestre 2022.

Nel primo trimestre, la perdita netta è stata di 1 miliardo di dollari, rispetto agli 1,4 miliardi del 2021. I ricavi sono aumentati a 521,9 milioni rispetto ai 3,1 milioni nel 2021 grazie alla ripresa dei viaggi in crociera.

Le spese operative totali di crociera sono aumentate del 266,1% nel 2022 rispetto al 2021, legate all’aumento del personale, del carburante e dei costi variabili diretti delle navi completamente operative. Anche il costo di alcuni articoli come cibo, carburante e logistica è aumentato a causa dell’inflazione. Inoltre, nel 2022, c’è stato un aumento dei costi di riparazione e manutenzione, compresi i bacini di carenaggio.

Il prezzo del carburante per tonnellata è aumentato a 724 dollari, dai 590 nel 2021. Gli interessi passivi netti sono stati di 327,7 milioni nel 2022 rispetto a 824,4 milioni nel 2021. La diminuzione riflette le minori perdite dovute all’estinzione del debito e alla diminuzione degli interessi.

La holding delle crociere sta continuando ad adottare misure proattive per migliorare la liquidità e la flessibilità finanziaria nell’attuale contesto e ottimizzare il proprio bilancio. Al 31 marzo 2022, la posizione debitoria totale della società era di 13,6 miliardi e la liquidità della società di 3,1 miliardi di dollari.

«Sono orgoglioso dei progressi significativi che abbiamo fatto fino ad oggi nella nostra ripresa operativa e finanziaria, dimostrando la resilienza della nostra azienda in un contesto in evoluzione tra salute pubblica e conflitti geopolitici – ha affermato Mark A. Kempa, vicepresidente esecutivo e capo responsabile finanziario di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd – Con l’intera flotta ora tornata in servizio, abbiamo raggiunto un traguardo fondamentale, che riteniamo si tradurrà in un flusso di cassa operativo positivo per il secondo trimestre. Siamo concentrati sulla costruzione di questa ripresa e nel piano di crescita fino al 2027, a cominciare da Norwegian Prima quest’estate».

Intanto la compagnia fa sapere che le prenotazioni sotto data, effettuate entro 60 giorni dalla partenza, sono le più alte della storia, e la stagione estiva alle porte con la flotta al completo sembra aiutare a sostenere l’andamento del titolo in borsa della holding.