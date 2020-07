Ncl estende la policy Peace of Mind e proroga lo stop al 31 ottobre

Norwegian Cruise Line ha annunciato l’estensione della policy di cancellazione Peace of Mind al 2021, per infondere fiducia nei viaggiatori.

Gli ospiti che hanno prenotato crociere con data di imbarco tra il 1 gennaio 2021 e il 31 ottobre 2021 hanno ora la flessibilità di annullare la prenotazione fino a 15 giorni prima della partenza, ricevendo un rimborso completo sotto forma di credito di viaggio futuro, che può essere utilizzato su qualsiasi crociera fino al 31 dicembre 2022.

La policy Peace of Mind, che consente anche di annullare la crociera fino a 48 ore prima dell’imbarco per le partenze del 2020, è stata inizialmente lanciata a marzo 2020 per rassicurare gli ospiti durante questo insolito periodo.

Intanto la compagnia ha prorogato – per i suoi tre brand Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises – la sospensione dei viaggi, includendo anche le partenze tra dal 1° ottobre al 31 ottobre 2020.

«Ora più che mai, i viaggiatori sono alla ricerca di libertà e flessibilità e questa è proprio l’essenza di Norwegian Cruise Line – ha affermato Kevin Bubolz, managing director Europe di Norwegian Cruise Line – La nostra filosofia “Guests First” mette gli ospiti al centro di ogni decisione, esattamente ciò che stiamo facendo ora, consentendo loro di annullare il viaggio molto sotto data. Riconosciamo l’incertezza che sentiamo tutti in questo momento ed è quindi fondamentale per noi che gli ospiti sappiano che abbiamo a cuore i loro migliori interessi. Con tutti i viaggi attualmente sospesi fino al 31 ottobre 2020, sfruttiamo al meglio questo tempo per concentrarci sugli standard di salute e sicurezza, continuando a guidare e innovare il settore, come abbiamo fatto negli ultimi 53 anni».