Ncl entra nel Metaverso con la prima collezione di Nft













Norwegian Cruise Line entra nel Metaverso e lancia la prima collezione di Nft (non fungible token) per il settore delle crociere per celebrare il varo di Norwegian Prima, e contestualmente il lancio della Prima Class.

Il 13 aprile, alle 15, la compagnia mette all’asta e in vendita una collezione di sei Nft sul mercato online Nft di Ncl.

Le creazioni artistiche per gli Nft sono state ideate da Manuel Di Rita, conosciuto come “Peeta“, l’artista italiano che ha disegnato lo scafo di Norwegian Prima e della sua nave gemella Norwegian Viva. I sei pezzi saranno il simbolo delle sei navi della classe Prima, il cui varo è previsto ogni anno fino al 2027.

Il primo dei sei pezzi d’arte sarà messo all’asta al prezzo di partenza di 2.500 dollari, mentre gli altri saranno venduti con prezzi a partire da 250 dollari.

Il vincitore dell’asta si aggiudicherà anche una crociera in cabina con balcone su uno dei viaggi inaugurali di Norwegian Prima negli Stati Uniti, che salperà dal nuovo terminal Ncl di PortMiami.

«Siamo così entusiasti di collaborare con Peeta in questo progetto per la prima volta per il nostro brand e per il settore – ha dichiarato Harry Sommer, president e chief executive officer di Ncl. “Peeta è un artista di talento che ha portato la magia e la bellezza dell’oceano sulle nostre navi, siamo felici di condividere questo con i nostri ospiti e di donare i proventi di questa nuova impresa a Teach For America, un’organizzazione e una causa molto vicina e cara ai nostri cuori».

Il primo pezzo della collezione riprende la creatività dello scafo di Norwegian Prima e offre all’acquirente l’opportunità di possedere un pezzo della nave. Gli altri cinque pezzi Nft mostrano alcuni degli innovativi elementi 3D spesso raffigurati nelle opere di Peeta e saranno presenti a bordo di Norwegian Prima, compreso il Penrose Atrium a tre livelli della nave.

Tutti i proventi dell’asta e delle vendite degli Nft saranno donati a Teach For America.

Con il lancio nell’ agosto 2022, il viaggio di inaugurazione di Norwegian Prima partirà da Reykjavík, Islanda, con una performance della madrina Katy Perry, pop star internazionale. Norwegian Prima offrirà viaggi in Nord Europa da Amsterdam e Copenaghen, Danimarca, a partire dal 3 settembre; e itinerari caraibici da Galveston, Texas, Miami e Orlando, Florida, a partire dal 27 ottobre.