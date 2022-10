Ncl elimina l’obbligo di test, mascherina e vaccino

Norwegian Cruise Line aggiorna i propri protocolli globali a tutela di salute e sicurezza, rimuovendo dal 4 ottobre tutti gli obblighi di test, mascherine e vaccinazioni contro il Covid-19.

Dati i progressi significativi e positivi nel contesto della salute pubblica, Ncl ha aggiornato le proprie linee guida in materia di salute e sicurezza, ora ulteriormente allineate con altre organizzazioni di viaggio globali.

«La salute e la sicurezza sono sempre la nostra prima priorità; in effetti, siamo stati i leader della salute e della sicurezza sin dall’inizio della pandemia – ha affermato Harry Sommer, president e chief executive officer di Norwegian Cruise Line – Molti viaggiatori hanno aspettato pazientemente di fare la loro tanto attesa vacanza in mare e non vediamo l’ora di festeggiare il loro ritorno».

Con l’allentamento dei protocolli, Ncl continuerà a seguire le linee guida di viaggio come richiesto dalle destinazioni che visita. Per conoscere i requisiti di viaggio specifici per Paese, i viaggiatori possono consultare www.ncl.com/travel-requirements-by-country.