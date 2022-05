Ncl cancella la crociera inaugurale di Prima













Norwegian Cruise Line ha comunicato la cancellazione del viaggio inaugurale di Norwegian Prima (nave da oltre 3mila passeggeri costruita da Fincantieri in Italia), che avrebbe dovuto fare il suo debutto il prossimo 17 agosto con partenza da Amsterdam.

Così come dichiarato da un portavoce della compagnia crocieristica, la causa dell’annullamento della partenza risiede nei problemi riscontrati nella catena di approvvigionamento e forniture per via della crisi pandemica. “Ci scusiamo con i clienti per l’inconveniente e chiediamo comprensione”, ha fatto sapere Ncl.

Le persone che avevano prenotato il viaggio a bordo di Norwegian Prima riceveranno un rimborso totale della somma spesa in base alla modalità di pagamento effettuata. Inoltre, la compagnia offrirà ai passeggeri uno sconto del 25% per crociere future da utilizzare entro il 2 maggio dell’anno prossimo per viaggi fino al 31 dicembre 2023.

Norwegian Prima è la prima di sei navi di una classe che porterà il suo stesso nome.