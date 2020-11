Ncl apre le vendite per gli itinerari dell’estate 2023

Norwegian Cruise Line ha aperto le vendite per l’estate 2023. Con i nuovi itinerari aumentano le scelte per i crocieristi. Dalla navigazione tra le isole caraibiche all’osservazione dei ghiacciai dell’Alaska e all’esplorazione dell’Europa, permetteranno ai viaggiatori di recuperare quanto si sono persi quest’anno: un’opportunità per ricaricarsi, connettersi e scoprire.

I nuovi itinerari includono novità come Nessebar, in Bulgaria, dove Ncl farà tappa per la prima volta a bordo della Norwegian Jade negli itinerari “Extraordinary Journeys” sul Mediterraneo e Mar Nero; il debutto della Norwegian Bliss al Royal Naval Dockyard, durante il viaggio di andata e ritorno di sette giorni alle Bermuda da New York; il primo scalo della Norwegian Jade a Bodrum (Turchia) e Paros (Grecia) nel viaggio di andata e ritorno di sette giorni dal Pireo di Atene.

Questo è il maggior anticipo con cui Norwegian abbia mai lanciato i suoi itinerari. «Ora è il momento di liberarci dalla presa che il 2020 ha avuto su di noi, sognare in grande e pianificare la vacanza in crociera che tutti stavamo aspettando – ha affermato Kevin Bubolz, managing director per l’Europa di Norwegian Cruise Line – I nostri itinerari più recenti offrono agli ospiti l’opportunità perfetta per prenotare, risparmiare e concedersi la crociera della vita. Non vediamo l’ora di tornare in mare».

Ecco alcune proposte per l’estate 2023.

MEDITERRANEO. Norwegian Breakaway, Norwegian Epic, Norwegian Gem e Norwegian Jade faranno crociere da 5 a 11 giorni sul Mediterraneo da maggio a ottobre. Per la prima volta, Norwegian Cruise Line visiterà l’antica città di Nessebar, in Bulgaria, dove farà scalo Norwegian Jade il 30 marzo come tappa dell’itinerario “Extraordinary Journeys”. Questo viaggio di andata e ritorno di nove giorni dal Pireo di Atene attraverserà il Mediterraneo e il Mar Nero toccando numerosi porti, offrendo l’opportunità di scoprire una nuova città ogni giorno.

Il 21 maggio Norwegian Jade farà il suo debutto a Bodrum (Turchia) e Paros (Grecia), partendo per viaggi di andata e ritorno di sette giorni alla scoperta delle isole greche dal Pireo, disponibili fino al 15 ottobre.

Dal 6 maggio al 13 ottobre, Norwegian Breakaway offrirà itinerari intensivi in crociere di 10 giorni di andata e ritorno per le isole greche da Roma (Civitavecchia), con visita a Santorini; Dubrovnik; Firenze / Pisa (Livorno); Cannes e altre tappe.

EUROPA DEL NORD. Con una serie di crociere nel Nord Europa dall’8 maggio al 17 ottobre, i viaggi di nove giorni di andata e ritorno nel Baltico di Norwegian Getaway da Copenaghen (Danimarca), prevedono un pernottamento a San Pietroburgo (Russia), con 36 ore in porto. L’itinerario include anche scali a Warnemünde (Germania); Tallinn (Estonia); Stoccolma (Svezia); e Helsinki (Finalndia) con lughe soste in porto, dalle 9 alle 15 ore, consentendo ai viaggiatori di avere più tempo per assorbire la cultura, la storia e l’arte di ogni città.

BERMUDA. Norwegian Bliss il 21 maggio farà scalo per la prima volta a Norfolk, in Virginia, la porta di accesso a Virginia Beach e alla zona di Colonial Williamsburg. La nave farà anche il suo debutto al Royal Naval Dockyard alle Bermuda, partendo crociere andata e ritorno di 5 / 7 giorni da New York. Gli itinerari prevedono due notti presso il Royal Naval Dockyard.

ALASKA. Tra il 22 aprile e il 15 ottobre, l’Alaska accoglierà quattro navi Nlc: Norwegian Jewel, Norwegian Sun e due delle più recenti della classe Breakaway Plus Class, Norwegian Encore e Norwegian Joy. Le crociere da cinque a nove giorni salperanno da Seattle, Vancouver (Canada) e Seward (Alaska). Tutte le crociere da 7 e 9 giorni faranno scoprire i ghiacciai agli ospiti, che durante la navigazione potranno osservare queste meraviglie dal ponte superiore. Alcuni viaggi di Norwegian Joy, Norwegian Jewel e Norwegian Sun faranno scalo al nuovo molo di Norwegian Cruise Line Holding a Icy Strait Point, dove gli ospiti potranno sbarcare e immergersi nella natura selvaggia e sostenere i negozi e la comunità locali.

BAHAMAS. Dal 2 giugno al 29 dicembre, Norwegian Sky farà crociere di andata e ritorno di tre e quattro giorni da Miami, con scalo a Freeport, Nassau e Great Stirrup Cay, l’isola privata della compagnia alle Bahamas. In questo rifugio tropicale, i crocieristi possono prenotare una delle ville private all’interno di Silver Cove, un’esclusiva area fronte mare a Great Stirrup Cay.

CARAIBI. In un viaggio di andata e ritorno da Miami, Norwegian Escape e Norwegian Sky offriranno un mix di crociere da cinque a nove giorni tra i Caraibi orientali e occidentali. I vari itinerari includono scali a Puerto Plata (Repubblica Dominicana); St. Thomas (Isole Vergini Americane); Road Town a Tortola (Isole Vergini Britanniche); Great Stirrup Cay (Bahamas); George Town (Isole Cayman); Isola di Roatan (Honduras); Cozumel (Messico); Harvest Caye, isola privata di Ncl in Belize. Le crociere ai Caraibi durano dal 16 aprile al 6 dicembre.

CANADA E NEW ENGLAND. Dal 27 agosto al 29 ottobre, Norwegian Escape farà scalo a New York City offrendo crociere di sette giorni di andata e ritorno in Canada e New England con scalo a Newport (Rhode Island); Portland e Bar Harbor (Maine); Saint John e Halifax (Canada). La Norwegian Pearl effettuerà crociere open-jaw di sette giorni da e per Boston e Quebec City (Canada), dal 25 agosto al 13 ottobre con scali a Bar Harbor (Maine); Halifax, Sydney, Charlottetown e Saguenay (Canada).