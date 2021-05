Ncl, altre otto navi in servizio per l’autunno













Norwegian Cruise Line presenta il suo autunno con la ripresa delle operazioni da altri porti statunitensi e internazionali. Dopo l’annuncio della ripartenza da Seattle per crociere in Alaska dal 7 agosto 2021 – subordinata al conseguimento di un certificato di navigazione condizionale rilasciato dai Centri statunitensi per il controllo delle malattie e prevenzione Cdc – ecco i piani della compagnia a partire da ottobre.

Norwegian Joy navigherà da Miami dal 19 ottobre 2021 per crociere nei Caraibi da cinque a 11 giorni. Norwegian Breakaway navigherà con itinerari di sette giorni alle Bermuda da New York dal 24 ottobre 2021. Pride of America offrirà viaggi di sette giorni alle Hawaii in partenza da Honolulu dal 6 novembre 2021.

Norwegian Bliss navigherà da Los Angeles per crociere di sette giorni sulla Riviera messicana dal 7 novembre 2021. Norwegian Encore offrirà itinerari di sette notti da Miami ai Caraibi dal 14 novembre 2021. Dal 20 novembre 2021, Norwegian Escape navigherà per la prima volta da Orlando (Port Canaveral), in Florida, con itinerari di sette giorni ai Caraibi.

Norwegian Pearl salperà da Miami offrendo crociere sul Canale di Panama, Bahamas e Caraibi a partire dal 23 dicembre 2021. Dal 20 gennaio 2022, Norwegian Jewel sarà la prima nave della flotta ad offrire crociere di andata e ritorno sul Canale di Panama da Panama City (Colón e Fuerte Amador).

Norwegian Sun salperà per la prima volta in Asia il 28 gennaio 2022, offrendo un itinerario giapponese di cinque giorni da Hong Kong, prima di salpare per crociere di 11 giorni da Hong Kong, Singapore e Bangkok. Norwegian Spirit effettuerà crociere di 12 giorni in Australia e Nuova Zelanda da Sydney e Auckland, in Nuova Zelanda, dal 9 febbraio 2022.

«Quando accoglieremo nuovamente i nostri ospiti a bordo di Norwegian Jade a luglio, saranno esattamente 500 giorni dall’ultima volta che le nostre navi hanno salpato – ha detto Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line – Sono così felice che stiamo finalmente tornando a ciò che amiamo di più e orgoglioso che continuiamo a riprogrammare e ampliare la ripresa del servizio. Abbiamo sempre detto che non ci saremmo affrettati a riprendere la navigazione, ma che lo avremmo fatto nel momento in cui ci saremmo sentiti di poterlo fare in sicurezza, guidati dai protocolli del nostro programma di salute e sicurezza Sail Safe e in collaborazione con i nostri partner di destinazione e con una varietà di organi di governo. Non vediamo l’ora di vedere i nostri ospiti riscoprire il mondo e condividere bellissime esperienze e ricordi con i propri cari».

In concomitanza con l’annuncio del rientro in servizio di gran parte della flotta, la compagnia ha cancellato tutti i viaggi su Pride of America fino al 30 ottobre 2021; Norwegian Escape fino al 2 novembre 2021; Norwegian Jewel fino al 9 gennaio 2022; Norwegian Pearl fino al 7 dicembre 2021; Norwegian Spirit fino al 28 gennaio 2022; Norwegian Sun fino al 18 gennaio 2022; e l’itinerario del 24 ottobre 2021 a bordo della Norwegian Bliss.

A causa delle tempistiche necessarie per il ritorno in servizio e al fine di massimizzare la breve stagione di crociere in Alaska, la compagnia ha deciso di trasferire l’equipaggio dalla Norwegian Joy in Alaska e ha cancellato gli itinerari a bordo della Norwegian Joy da Montego Bay, Giamaica.

La politica di cancellazione Peace of Mind rimane in vigore per gli ospiti che navigano su crociere con date di imbarco fino al 31 ottobre 2021, con la possibilità di annullare la crociera 15 giorni prima della partenza. Riceveranno un rimborso completo sotto forma di credito futuro che può essere utilizzato per qualsiasi partenza fino al 31 dicembre 2022.