Navi green, varo di Msc Europa e coin ceremony di Euribia













Msc spinge sul green e celebra, a Chantiers de l’Atlantique, il varo tecnico di Msc World Europa e la coin ceremony di Msc Euribia, le navi di nuova generazione della flotta alimentate a gas naturale liquefatto (Gnl) e ambientalmente ancora più avanzate, con sempre più sofisticati sistemi di riduzione delle emissioni, di riciclo dei rifiuti e di trattamento delle acque reflue installati a bordo.

World Europa e Euribia entreranno in flotta nel 2022 e 2023, nell’ambito di un piano di investimenti da 3 miliardi di euro che prevede la costruzione di tre unità con propulsione a Gnl.

«Questa giornata rappresenta un’ulteriore e fondamentale tappa del nostro percorso finalizzato a conseguire, entro il 2050, l’azzeramento delle emissioni nette delle nostre attività marittime – ha dichiarato Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Crociere – La costruzione di queste due navi, che richiede miliardi di euro di investimenti, rende sempre più concreta la nostra visione di un’industria crocieristica a emissioni zero. Il gas naturale liquefatto, che rappresenta il carburante più pulito attualmente disponibile su larga scala sul mercato, è all’avanguardia della cruciale transizione ecologica che ci troviamo ad affrontare».

La costruzione della terza nave, Msc World Europa II, inizierà nel 2023 per concludersi nel 2025. Sarà la sesta nave varata dalla compagnia nel quinquennio 2021-2025, senza contare le quattro unità del nuovo brand di lusso, Explora Journeys, previste tra il 2023 e il 2026.

Le tre navi alimentate a Gnl svolgono un ruolo decisivo nel progetto di Msc Crociere di conseguire l’azzeramento di emissioni nette di gas serra entro il 2050. Il gas naturale liquefatto è, al momento, il combustibile marino più pulito disponibile su larga scala sul mercato perché abbatte quasi integralmente le emissioni di ossido di zolfo (-99%), di particolato (-98%) e di ossido di azoto (-85%), permettendo di ridurre inoltre fino al 25% le emissioni di Co2 rispetto ai carburanti tradizionali. Grazie alla futura disponibilità di forme di Gnl bio e sintetiche, questa tipologia di combustibile permetterà la graduale transizione verso un’attività crocieristica carbon free.

“Celebriamo un evento molto speciale – ha aggiunto Laurent Castaing, presidente di Chantiers de l’Atlantique – Non solo perché queste navi sono la 15ª e la 16ª che costruiamo per Msc Crociere, dimostrando l’eccellente collaborazione tra i due gruppi a partire dagli anni ’90. E neppure soltanto perché queste unità sono tra le più grandi e più belle dell’intero panorama crocieristico mondiale. Ma soprattutto perché rappresentano un enorme passo in avanti verso le navi da crociera del futuro, avendo la migliore impronta ecologica disponibile oggi sul mercato a livello di emissioni per passeggero e per giorno di navigazione».

Msc Crociere e Chantiers de l’Atlantique hanno reso noto che a bordo di Msc World Europa verrà installato un impianto sperimentale di celle a combustibile conosciuto come Blue Horizon, tecnologia che utilizzerà il Gnl per convertire il combustibile in elettricità con un’efficienza tra le più elevate ad oggi disponibili, producendo così energia elettrica e calore a bordo. È la prima volta che una cella a combustibile alimentata a Gnl viene utilizzata a bordo di una nave da crociera. La nuova tecnologia di cella a combustibile, sviluppata da Bloom Energy, è definita Sofc (Solid Oxide Fuel Cell) ed è in grado di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di un ulteriore 30% rispetto a un motore alimentato a Gnl convenzionale, senza emissioni di ossido di azoto, di ossido di zolfo e di particolato fine. Oltre che con il Gnl, questa tecnologia ha il vantaggio di essere compatibile con altri combustibili a basso contenuto di carbonio come il metanolo, l’ammoniaca e l’idrogeno, rappresentando la base di partenza per adozioni future su più larga scala.

Nell’ambito della cerimonia della moneta di Msc Euribia, Anne Claire Juventin, responsabile del controllo qualità di Chantiers de l’Atlantique, e Valentina Mancini, brand manager di Msc Crociere, sono state le madrine, in rappresentanza del costruttore e dell’armatore, che hanno inserito le monete sotto la chiglia della nave quale segno di benedizione e di buona fortuna per la costruzione e la vita in mare della nave.

Dopo il varo tecnico, Msc World Europa, verrà trasferita nel bacino di carenaggio per il completamento dei lavori previsto a novembre 2022.

MSC WORLD EUROPA. È la prima nave della pionieristica MscWorld Class, che introduce un’esperienza di crociera completamente nuova. Dotata di tecnologie marine e di servizi a bordo all’avanguardia, Msc World Europa ridefinirà l’esperienza di crociera con idee e aree creative. Il design innovativo è caratterizzato da una poppa a forma di Y che sfocia nella Europa Promenade, lunga 104 metri, parzialmente coperta, con vista sull’oceano. Nuove cabine con balcone si affacciano sulla promenade, che presenta un elemento architettonico centrale sotto forma di Spirale, uno scivolo alto 11 ponti, il più lungo in mare.

In programma una diversa organizzazione di avventure e quartieri a bordo, ognuno caratterizzato dal proprio stile e da esperienze caratteristiche. Si potrà passare da un quartiere zen al lungomare con intrattenimento, negozi e bar, fino ad una zona familiare con dieci nuove strutture per bambini. Con 21 bar e saloni e 13 ristoranti, l’esperienza culinaria offre una serie di innovazioni. Tra queste, la Chef’s Garden Kitchen che si concentra su microverdure saporite e La Pescaderia, una tradizionale griglia di pesce con posti a sedere all’aperto. Torneranno anche Butcher’s Cut, Kaito Teppanyaki Grill, Sushi Bar e Hola! Tacos & Cantina.

Msc World Europa accoglierà i primi ospiti a dicembre 2022 e trascorrerà la stagione inaugurale nella regione del Golfo: crociere di 7 notti in partenza da Dubai verso Abu Dhabi, l’isola di Sir Bani Yas, Dammam in Arabia Saudita, visitando l’oasi di Al Ahsa, un sito patrimonio mondiale dell’Unesco e Doha, la capitale del Qatar, prima di tornare a Dubai per una notte in città. Il 25 marzo 2023, la nave si dirigerà verso il Mediterraneo. Nell’estate 2023, offrirà crociere di 7 notti toccando i porti italiani di Genova, Napoli e Messina, così come La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.

MSC EURIBIA. Sarà una delle navi più avanzate dal punto di vista ambientale della flotta e prenderà il nome dall’antica dea Eurybia che imbrigliava i venti, il tempo e le costellazioni per dominare i mari. Msc Crociere ha anche lanciato un concorso globale di design per artisti di tutto il mondo, invitandoli a creare un’opera d’arte unica ispirata al mare e al suo importante ecosistema marino. Il disegno vincitore trasformerà lo scafo di Euribia in una gigantesca tela galleggiante che sarà presente come disegno permanente sullo scafo della nave, mentre naviga negli oceani del mondo.