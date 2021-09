Natura, gastronomia e festival: la Svizzera scalda i motori per l’autunno













Andare in bicicletta a fare la spesa in una fattoria del Ticino, seguire le tracce delle Castagne della Val Bregaglia, oppure ammirare i colori autunnali a bordo del Treno del Foliage delle Centovalli: sono solo alcune delle proposte per l’autunno presentate da Svizzera Turismo, in occasione di una serata organizzata a Milano, presso il Brian&Barry Building di via Durini.

Evento durante il quale Svizzera Turismo ha anche organizzato un corner temporaneo con video installazioni e desk dedicati alle diverse regioni svizzere. Lo spazio, sarà a disposizione dei milanesi per tutta la settimana, e tutti gli interessati potranno chiedere informazioni e ricevere spunti un soggiorno in Svizzera.

Durante la serata organizzata per il trade e i giornalisti di settore, invece, Piccarda Frulli, vice direttore Svizzera Turismo per l’Italia (nella foto), ha presentato insieme ai partner presenti, le diverse novità e idee di viaggio pensate per la stagione alla porte, tutte all’insegna della sostenibilità, delle tradizioni contadine, della gastronomia locale, senza dimenticare l’escursionismo e le attività legate alla montagna, facilmente raggiungibili grazie anche agli impianti di risalita e ai trenini panoramici.

Questi ultimi, come annunciato da Enrico Bernasconi, rappresentante di Ferrovia retica per l’Italia, saranno attivi lungo tutto l’arco della stagione, e sono già oggetto di offerte promozionali, sia online, sia tramite i tour operator. Per far fronte inoltre alla crescente impennata di richieste da parte di agenzie e tour operators, verrà introdotto un nuovo treno esclusivamente dedicato ai gruppi, in partenza ogni giorno dall’Italia alle 10 del mattino.

Novità anche sul fronte Swiss Travel Pass, che come annunciato da Dimitri De Man, responsabile Swiss Travel System, vedrà diverse offerte promozionali, tra cui una riduzione del 20% per il pass da 8 e 15 giorni, e un 25% di sconto in arrivo su tutti i pass previsto con ogni probabilità per Novembre. Sarà inoltre disponibile un nuovo pass con validità di 6 giorni (attualmente disponibili solo da3,4, 8 e 15 giorni

Ma la Svizzera è anche boschi e natura, e per sfruttare al meglio le potenzialità dei paesaggi autunnali, Svizzera turismo ha creato una “Mappa dei colori”, ovvero una cartina che viene aggiornata due volte alla settimana dai primi di settembre a metà novembre, e che mostra in tempo reale lo stato attuale e la previsione della colorazione delle foglie nelle aree boschive di tutta la Svizzera. Già lanciata nel 2020, dal 2021 l’ente ha integrato delle live webcam, per consentire di vedere le attività disponibili e le condizioni meteo delle varie località.

Per chi ama l’alta quota e le cime innevate, ma non ha molto tempo a disposizione, c’è invece la proposta autunnale di Bls che tramite il Trenino Verde delle Alpi, porta agli impianti di risalita, permettendo di arrivare a Lauchernalp, con un’andata e ritorno a 55 euro.

Autunno ricco di proposte anche a Lucerna, dove ad esempio, dal 19 al 21 novembre si terrà il festival musicale Lucerne Music Festiival.

E ancora, Interlaken, dove oltre alle classiche crociere disponibili tutto l’anno sul lago di Thun i più avventurosi possono optare per un pomeriggio in parapendio.

Particolarmente orientate alla sostenibilità, le proposte presentate da Cecilia Brenni, Communication manager per Ticino Turismo. Proposte che comprendono ad esempio altalene con vista su valli e le montagne, soggiorni nella “Cà Vegia”, per un’esperienza immersiva nella vita quotidiana del 1600, oppure visite appositamente studiate per non vedenti.

Svizzera Turismo continua poi a puntare anche sul turismo al femminile, e lo fa con la campagna “Six in the City”, parafrasando il titolo della celebre serie-tv americana, dedicata alle donne che viaggiano con le amiche, sottolineando che la Svizzera è una meta poliedrica che offre opzioni diverse per tutte le esigenze.

È quindi ottimista, la squadra di Svizzera Turismo, forte anche dei dati dei sondaggi secondo cui gli albergatori prevedono un leggero aumento del 2% dei pernottamenti rispetto all’anno scorso.

Per quanto riguarda i viaggi giornalieri, si prevede invece un incremento del 3%. Questa maggiore fiducia è dovuta in particolare alla ritrovata possibilità di organizzare eventi.