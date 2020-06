Natura e spazi aperti: tutta la montagna del Friuli Venezia Giulia

Natura pura e spazi aperti, oltre alla foresta millenaria da 24mila ettari che rappresenta uno dei gioielli più preziosi della regione. La montagna del Friuli Venezia Giulia è pronta a ripartire e ad accogliere la stagione estiva e i turisti con diverse proposte e offerte innovative in linea con il momento, all’insegna del corpo, della mente e dello spirito.

C’è Sappada, che offre l’occasione giusta di sperimentare alcuni dei progetti più interessanti indirizzati ad appassionati di trekking e camminate in montagna. I sentieri sappadini sono online grazie all’applicativo Outdooractive, un sistema di mappatura che cataloga in rete tutti gli itinerari turistici attorno alla località dolomitica friulana: si può scegliere tra 147 percorsi aggiornati in cui sono indicati livello di difficoltà, lunghezza, durata, dislivello, discesa, punti di ristoro aperti.

Poi c’è il tracciato di Made che unisce Sappada e Tarvisio, con 40 malghe in un percorso di 144 chilometri lungo il confine austriaco. Il sentiero dedicato al trekking è fruibile in entrambi i sensi, mentre l’itinerario cicloturistico, proposto esclusivamente in direzione ovest-est, si sviluppa per 216 chilometri con un dislivello di 8.717 metri e collega i fondovalle con alcuni dei comprensori malghivi più interessanti dell’area transfrontaliera: Sauris, Zoncolan, Pramosio, Zollner e Bischof, Stranig e Rattendorf, Egger e Dellacher, l’alpe di Ugovizza, il Lussari e l’altopiano del Montasio.

Ci sono le Alpi Giulie o anche le Cave del Predil, passando per il progetto Reload, ad Arta Terme, ideale per ricaricare le batterie tra yoga nel bosco ed escursioni sensoriali.

Tra le altre novità, in vista della totale riapertura degli impianti, PromoTurismoFvg ha pensato ad alcune nuove proposte per offrire ai visitatori l’opportunità di godere al massimo delle cime anche nel periodo estivo attraverso un paio di carnet. L’abbonamento estivo prevede 10 corse utilizzabili nell’arco di tutta l’estate sugli impianti di risalita del Friuli Venezia Giulia e disponibile in due versioni: Gold, valido su tutti gli impianti della regione, e Silver, valido su tutti gli impianti esclusa la telecabina del monte Lussari.

Sarà previsto anche un Giornaliero Sport, un biglietto nominativo per l’intera giornata di emissione, al costo di 18 euro, pensato per chi pratica mtb e sport di volo.