Natale in Svizzera, la magia nel webinar













Nuovo appuntamento con Svizzera Turismo, che per il 28 ottobre ha organizzato il webinar “Ho bisogno di vivere la magia invernale. Scopri tutte le proposte per il Natale in Svizzera”, dalle 14 alle 15 su Travel ID (qui il link per iscriversi), la community de L’Agenzia di Viaggi Magazine dedicata ai professionisti del travel.

Al centro del webinar – che vedrà come relatori Laura Zancolò e Piccarda Frulli, rispettivamente key account manager e vice direttore Italia di Svizzera Turismo; Davy Jansegers, head of sales & promotion di Losanna Turismo; e Anita Berardi, area manager Italia di Zurigo Turismo – le festività natalizie, momento in cui le città svizzere si vestono di luci, profumi di cannella e vin brulé.

A Berna, ad esempio, in Waisenhausplatz e in Münsterplatz, nel cuore della capitale tra l’altro patrimonio Unesco, ci si immerge tra banchi, botteghe e negozi di prodotti tipici, con fiori secchi, oggetti in legno, candele profumate e gioielli. Da assaggiare il sidro caldo e il pan di zenzero.

A Montreux, invece, uno scenario eccezionale tra lago e montagne fa da cornice a un mercatino di Natale che vanta 160 chalet con prodotti fatti a mano, specialità culinarie, una ruota panoramica e il Villaggio di Babbo Natale sul monte Rochers-de-Naye, a 2.042 metri d’altitudine.

Fino a Basilea, la città dei musei: il mercatino si svolge in Barfüsserplatz e in Münsterplatz, accanto alla cattedrale, con chalet in legno vistosamente addobbati e leccornie come gli imperdibili Läckerli (tipici biscotti di Basilea). A Zurigo, poi, sono cinque i principali mercatini, dislocati nella città vecchia, in stazione, sulla Werdmühleplatz, al Münsterhof e nella scenografica Sechseläutenplatz di fronte al lago con il Wienachtsdorf (villaggio di Natale) e la pista di pattinaggio. A Zurigo ogni anno, a dicembre, circa 300 persone nuotano nel fiume Limmat per un’iniziativa benefica. L’appuntamento quest’anno è per il 5 dicembre.

Chiude Losanna, che presenta un calendario ricco e diversificato di eventi con il mercatino natalizio allestito in piazza Saint-François, in Place Pepinet e in Place de l’Europe.