Natale in Slovenia? Si può. Dai mercatini alle terme

Destinazione turistica per tutto l’anno, la Slovenia nel periodo natalizio offre attrazioni per tutte le età. A partire dai mercatini di Natale, con giochi di luci ed eventi per grandi e piccini dalle grandi città ai borghi alpini.

Cuore dei festeggiamenti natalizi e di fine anno è la capitale Lubiana: luminarie per un totale di 50 chilometri formati dai milioni di lucine. La città si trasforma in un teatro di luci, mentre il profumo familiare di vin brûlé, caldarroste e mandorle tostate la invade. Le opere che compongono il sistema delle luminarie cittadine sono circa 850 e si sviluppano intorno a un nucleo centrale di composizioni. Tra le più famose: la Pioggia di Meteoriti della via Slovenska Cesta o Le Costellazioni della piazza Prešeren, dove si svolgono i mercatini. Altre piazze della città diventano un teatro a cielo aperto: spettacoli e concerti gratuiti ogni sera nella Piazza Novi e la Land of Ice sulla piazza del Congresso, dove artisti sloveni e internazionali espongono incredibili sculture di ghiaccio per tutta la stagione invernale. I mercatini di Natale iniziano il 25 novembre e dureranno fino all’8 gennaio 2023.

A circa 100 km da Lubiana, il complesso Terme Olimia è tra i migliori centri termali della Slovenia e d’Europa. Un’idea detox e relax, per staccare la spina dalla routine quotidiana, lasciandosi coccolare da massaggi viso e corpo realizzati con prodotti olistici a base di estratti di aloe vera, jojoba e olio di sesamo.