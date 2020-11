Natale in arrivo? Nh Hotel Group lancia le eGift card

Nh Hotel Group ha ideato le nuove eGift card: chiunque può regalare alla propria famiglia o ai propri amici viaggi indimenticabili in uno degli oltre 360 hotel del Gruppo presenti in 30 paesi nel mondo, includendo anche i servizi ristorativi o quelli offerti nelle spa.

Che si tratti di Natale, un compleanno, un matrimonio o una ricorrenza importante, le eGift card rappresentano un’idea alternativa e accattivante per chi cerca un regalo originale e personalizzabile: il destinatario può, infatti, scegliere tra un’ampia varietà di hotel nazionali e internazionali per vivere un’esperienza indimenticabile e usufruirne in qualsiasi momento.

Nh Hotels, Nh Collection, nhow, Anantara, Tivoli o Avani: gli hotel di tutti i brand del Gruppo sono inclusi, sia in Europa che in America. Dalle principali città turistiche europee come Madrid, Londra, Roma, Amsterdam, Firenze, Barcellona, ad altre destinazioni come Amalfi, l’Algarve, Marbella, Bogotà, Città del Messico o Monaco di Baviera. Le eGift Card possono inoltre essere utilizzate in diversi momenti e se il costo dei servizi è inferiore al valore della eGift Card, il saldo rimanente può essere utilizzato in un secondo momento.

Oltre ai soggiorni, le eGift Card possono essere utilizzate anche nei vari ristoranti del Gruppo. Da Tablafina che si trova sia all’Nh Collection Milano Porta Nuova che all’Nh Madrid Nacional, Nh Sevilla Plaza de Armas e Nh Collection Gran Hotel Calderón a Barcellona; ad altri concept gastronomici come Sonata 32 presso Nh Collection Valencia Colón e persino nei ristoranti stellati Michelin come The White Room all’Nh Collection Amsterdam Grand Hotel Krasnapolsky o Vermeer all’Nh Collection Amsterdam Barbizon Palace.

Le card possono essere acquistate online sul sito e l’importo del soggiorno può variare da 50 a 1.000 euro. Una volta terminata la procedura, la eGift card verrà recapitata sotto forma di mail all’indirizzo indicato nell’ordine. Per poter utilizzare la propria card, il destinatario dovrà solo presentare il documento ricevuto presso l’hotel o il ristorante stesso. La validità è di 12 mesi dalla data di ricezione.