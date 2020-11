Natale, il Regno Unito vara la mini quarantena di 5 giorni

A partire dal 15 dicembre il Regno Unito proverà a dare fiato al settore turistico per le vacanze natalizie, riducendo la quarantena per tutti coloro che entrano nel Paese da 14 a 5 giorni.

Questa norma “a tempo” è una buona notizia sia per gli italiani residenti in Regno Unito sia per chi avrà intenzione di provare a passare le feste oltremanica (previo accordo tra i governi europei su linee guida comuni sugli spostamenti, ndr). In vista del Natale, infatti l’Inghilterra allenterà le restrizioni per gli ingressi che provengono da Paesi fuori dalla lista dei corridoi sicuri che il governo aggiorna ogni settimana. Da questa lista dei Paesi con un basso livello di contagi, restano fuori Italia, Francia e Spagna, per esempio. Per questo motivo nasce quindi la mini quarantena natalizia che fa parte del programma “Test and Release”.

Il ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps, ha infatti annunciato che dal 15 dicembre, chiunque giungerà in Inghilterra via aereo, treno o traghetto, potrà tagliare la quarantena al quinto giorno di autoisolamento dall’arrivo se si sottoporrà a un test( sia tampone che test salivare) che risulti negativo. Il costo del test sarà a carico della persona interessata (circa 120 sterline) e dovrà svolgersi esclusivamente in una struttura privata scelta da una lista che il governo pubblicherà a breve. Lo stesso test, infine, andrà presentato per chi rientra in Italia dal Regno Unito (risultato di un test negativo già svolto in Uk nei tre giorni precedenti, ndr).

«È una misura equilibrata che da un lato farà congiungere i familiari in un momento importante come il Natale, dall’altro darà sostegno al settore dell’aviazione», ha sottolineato il ministro Shapps. In contemporanea con la mini-quarantena, il governo di Boris Johnson dovrebbe annunciare – oltre alla fine del lockdown entro il 3 dicembre – l’allentamento delle restrizioni in tutto il Regno Unito per il periodo di Natale. Dal 24 al 28 dicembre si potrà riunirsi in tre o quattro nuclei familiari fissi, sia al pub e ristorante sia in casa.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti è possibile consultare il sito della Farnesina alla scheda Paese Regno Unito.