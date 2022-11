Natale e Capodanno, Go World spinge sull’Estremo Oriente

Buon avvio per le vendite dei tour di Natale e Capodanno firmati Go World, tra Vietnam, Cambogia, Thailandia e Maldive.

«L’andamento delle prenotazioni per quelle destinazioni in Oriente come Vietnam, Cambogia, Thailandia e Maldive è assolutamente in linea con gli ultimi trend del turismo per il 2023 che vedono i clienti alla ricerca di viaggi fuori dalla comfort zone e in luoghi dove è possibile immergersi nella natura e vivere esperienze uniche», afferma Alessandro Alù, product manager di Go Asia.

Tra i pacchetti per la Cambogia, quella “classica”: 10 giorni e 9 notti a 2.650 euro a persona con voli inclusi. Apprezzata anche la versione di taglio classico del Vietnam, 11 giorni e 10 notti a 2.690 euro a persona con voli inclusi: si va alla scoperta di Hanoi, Ho Chi Minh City e anche di Hué.