Nasce WeP@y, il sistema di pagamenti online di Welcome Travel

Welcome Travel annuncia la nascita di WeP@y, nuovo sistema di incassi e pagamenti online reso possibile con la collaborazione di Afone Participations.

La soluzione WeP@y permetterà alle agenzie del network di offrire ai propri clienti una modalità di pagamento digitale sicura. Il viaggiatore, grazie alla tecnologia WeP@y, avrà la possibilità di perfezionare gli acquisti dei pacchetti di viaggio utilizzando lo smartphone o direttamente dal suo personal computer, pagando con le carte di credito in un’unica soluzione o scegliendo di farlo a rate.

Le adv, con WeP@y, potranno gestire le vendite tramite i social network, creare link di pagamento e inviarli direttamente dal pannello di controllo via mail e sms per governare gli incassi da remoto, il tutto con la con veste grafica di Welcome Travel.

«Con WeP@y intendiamo accelerare l’utilizzo degli strumenti digitali da parte di clienti attuali e potenziali – spiega Massimo Segato, direttore rete indiretta del network – Dal sito web di un’agenzia o grazie alla nuova app è possibile consultare prezzi e disponibilità, acquistare crociere Costa o vacanze dell’universo Alpitour. Tutto questo potendo contare sul supporto consulenziale e le conoscenze professionali degli agenti di viaggi che sono il grande valore aggiunto».

«La straordinaria e fattiva collaborazione con il Gruppo Welcome Travel ci ha consentito di anticipare i cambiamenti delle abitudini di acquisto dei clienti Wtg, a cui diventa indispensabile offrire metodi di pagamento semplici, comodi e fruibili da ogni canale», aggiunge Roberto Galati, country manager di Afone Italia e Spagna.