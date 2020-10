Nasce Welcome to Italia, piattaforma per rilanciare il turismo incoming

Nasce Welcome to Italia, piattaforma creata per rilanciare il turismo incoming in Italia frutto della sinergia tra Proedi Comunicazione, Vox Group, Will.World, Regiondo e i tour operator delle città d’arte più importanti della penisola.

In particolare, Welcome to Italia si propone quale nuovo marketplace di portata globale per raggiungere il target dei viaggiatori alto-spendenti, interessati ad esperienze culturali oltre che edonistiche, accuratamente selezionate.

Il Welcome to Italia Network è una rete di imprese che riunisce tour operator, aziende digitali, start-up innovative, e la capofila editoriale, Proedi Comunicazione, cui è stato affidato il delicato compito di arricchire i contenuti della piattaforma, grazie all’esperienza consolidata come publisher di Where Italia.

Attualmente il network è composto da: Proedi Comunicazione; Vox Group; Will.World; Venice Tours; Touristation; Vox Tours; VedItalia; ArtViva; Regiondo.