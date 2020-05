Nasce Viagger, la nuova sfida dell’ex Uvet Auteri

Si chiama Viagger, ed è il nuovo player dal profilo internazionale che vuole affermarsi nel segmento della distribuzione turistica ridefinendone le regole e modificandone le consuetudini.

Sono tre i soci fondatori. Tra questi, oltre ad Augusto Odone e Diego Ricchiuti, anche l’ex Gruppo Uvet Glauco Auteri, che ricopre il ruolo di general manager dell’azienda. Uno, invece, il partner strategico: si tratta di Lucia Locatelli, titolare di Kl Viaggi, storica agenzia lombarda.

In Viagger, si legge nel comunicato di presentazione, “che ha un cuore italiano e un’organizzazione svizzera, gli agenti troveranno una seria e innovativa opportunità di crescita dove dinamismo, indipendenza, competenza e talento saranno valorizzati. Una concreta proposta a tutti coloro che, stante la particolare situazione attuale, credono che il ruolo dell’agente debba rinnovarsi. Non si deve cambiare lavoro, si deve rinnovare il modo di farlo”.

Il modello Viagger, infatti, si pone l’obiettivo di offrire ai clienti la possibilità di vivere un’esperienza di acquisto dedicata e molto fluida, allineata ai nuovi modelli di consumo già in crescita prima, e ora ulteriormente amplificati dai fatti.

«Siamo ben consci che non prima di settembre-ottobre si potrà prevedere un assestamento dei flussi di prenotazione e di tutti gli aspetti tutelativi per i clienti che dovranno essere adottati dall’intera filiera. Per questo motivo, desideriamo sfruttare al meglio questo lungo periodo di sostanziale fermo operativo per presentare agli agenti la nostra proposta», dichiara Odone.

«Viagger è un category disruptor e vuole rappresentare quello che il suv ha rappresentato nel settore dell’automotive», commenta Ricchiuti, con Locatelli che aggiunge come «all’interno del nuovo modello di distribuzione i nostri collaboratori, i Viagger appunto, saranno valutati e selezionati con un processo molto strutturato e dovranno disporre di elevate competenze nell’area leisure».

Infine, il commento di Glauco Auteri, che a questo punto chiarisce il suo saluto al Gruppo Uvet: «Ho lasciato a fine anno il ruolo di head of department di una nota azienda del settore per prendere quello di general manager di Viagger, un’azienda nuova fatta insieme a persone che stimo molto e in cui credo. Ci concentreremo sull’innovazione del processo di prenotazione, il booking, e sul servizio dedicato di vendita e assistenza ai clienti, il delivery, come elementi distintivi del nostro modello. Mi ero promesso che sarei rimasto nel settore solo se avessi trovato motivazione, energia, freschezza, serietà e indipendenza per porre le basi per la costruzione della più prestigiosa rete di di agenti di viaggi italiani. Le basi ora ci sono tutte. Gli strumenti altrettanto».