Nasce V Retreats, collezione di gioielli italiani di Voihotels













Punta sull’alta gamma Voihotels che ora dà vita a V Retreats, nuovo brand di hôtellerie rivolto al segmento luxury del mercato italiano e internazionale. Quattro le dimore storiche e di charme che entrano subito a far parte della collection del Gruppo Alpitour: il Donna Camilla Savelli, gioiello seicentesco ed ex convento nel cuore di Trastevere, a Roma; il Mazzarò Sea Palace e l’Atlantis Bay, due cinque stelle affacciati sulla Baia delle Sirene, a Taormina; e il Ca’ di Dio di Venezia, di prossima apertura a Venezia e situato nella zona dell’Arsenale, nota come Contemporary Art District.

La collezione, spiega una nota, “è dedicata agli amanti dell’arte, della storia e della cultura made in Italy, apprezzata in tutto il mondo” e l’obiettivo è raggiungere quota 12 strutture in tre anni, ridisegnando lo stesso concetto di lusso, “non più fine a se stesso, ma come chiave di accesso alla bellezza del nostro Paese”.

Nel momento più delicato per il turismo mondiale, si legge ancora nella comunicazione dell’azienda, “è essenziale continuare scommettere sull’Italia e sul suo potenziale attrattivo: questa visione ha orientato la costruzione del progetto V Retreats, il cui nome fonde la V di Voihotels a Retreats, che esprime la filosofia e l’identità più profonda del brand, chiave di accesso a un mondo intimo ed esclusivo, mai uniforme o impersonale, intessuto di storia, arte e cultura”.

«V Retreats è un progetto a cui lavoravamo già da tempo e, dopo un anno così difficile, l’urgenza di investire sulla bellezza italiana non convenzionale è divenuta ancora più sentita. Questa collezione a vocazione internazionale, coerente nella filosofia e mai omologata, sarà il nostro obiettivo per i prossimi anni: alberghi di lusso in luoghi iconici e dalle mille sfaccettature, per vivere un’ospitalità autentica, innovativa e impeccabile», è il commento di Paolo Terrinoni, amministratore delegato di Voihotels.