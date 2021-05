Nasce TravelAP & Events, l’agenzia di viaggi che sfida la crisi













Quasi quarant’anni nel turismo organizzato bastano per permetterti il lusso di crederci ancora e dire con decisione: «non mi sono ancora stancata». E sono sufficienti anche per metterti in proprio e andare controtendenza, nonostante la crisi. «Sono felice di aver aperto, a metà febbraio, TravelAP & Events – racconta Antonella Parente, nota al settore dopo ben 25 anni in King Holidays – Ho molta fiducia nel modello agenzia di viaggi, e sono certa che il sacrificio di oggi sarà ricompensato domani».

TravelAP & Events nasce a Cusago, e si specializza in viaggi di gruppo, eventi aziendali, convention e incentive, collaborando con strutture alberghiere e corrispondenti esteri selezionati. Progetta viaggi su misura, tenendo conto di ogni singola esigenza e interesse, proponendo soluzioni innovative. Gli uffici sono stati predisposti per accogliere i clienti – che per la maggior parte si ricevono su appuntamento – nel modo più accogliente possibile.

«Abbiamo arredato anche delle aree da tè, caffè o da aperitivo – spiega Antonella Parente – Per noi è fondamentale che le persone si sentano a casa. Vogliamo dare un messaggio concreto, alla clientela e ai colleghi del settore turistico, di estrema positività». Certo, aggiunge Parente, «avrei potuto dire basta ed evitare il rischio di aprire una nuova attività, ma sarebbe stata una fine della mia carriera proprio ingloriosa e questo non mi piaceva. Non ho sostegni da nessuno, il governo non aiuta le nuove aperture e non incentiva per assumere personale: non m’importa, io ci credo comunque. Sono già operativa al 100% e molti clienti e fornitori sono venuti a trovarmi nei miei uffici. Tutto questo mi ha dato una carica incredibile. I tour operator sono proattivi, disponibili, la gente è fiduciosa e ha una gran voglia di partire».

Presentissimo il digitale, ma la necessità di contatto resta. «La consulenza fisica è il valore aggiunto di chi fa il mestiere dell’agente di viaggi. Non può mancare. Ciò non toglie, però, che bisogna adoperarsi anche dal punto di vista tecnologico, infatti ho una persona che mi supporta a livello marketing e di social media», prosegue Antonella Parente.

Buone anche le prenotazioni: «Stanno arrivando piano piano – conclude l’agente di viaggi – Io lavoro molto con i gruppi, anche se per via della pandemia sono ridotti. Confido nella campagna di vaccinazione, e cerco di rendermi disponibile il più possibile, anche nei weekend. Quanto al prodotto in vendita, sta andando bene l’Italia, con Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Così come c’è interesse per Malta, su cui ho enorme esperienza, ed Expo Dubai, in programma dal prossimo ottobre. Per l’inverno, invece, spero in un ritorno delle Maldive».