Nasce Travel Agent Academy, la formazione targata Bottaro-Paci













Si chiama Travel Agent Academy la nuova creatura dei consulenti di viaggio Bruno Bottaro e Nicola Paci. Si tratta di un’accademia di formazione turistica professionale, immaginata per chi già opera nella distribuzione e nel tour operating.

La specializzazione è uno degli elementi identitari e più rilevanti di Travel Agent Academy, creata pensando esclusivamente alle esigenze di alcuni target: non si rivolge, infatti, indistintamente a tutte le categorie attive nel turismo, ma ai singoli agenti di viaggi, consulenti o tour operator che vogliano trasformare il proprio modo di relazionarsi al mercato in un’ottica strettamente orientata a far crescere competenze e risultati.

«Promuovere viaggi, crearli e trovare nuovi clienti è da oltre vent’anni il nostro lavoro. Per dare concretezza ai nostri curricula e testimoniare l’efficacia del nostro modo di operare, vogliamo menzionare alcuni numeri del 2019: considerando solo l’India e la Thailandia, mete di cui siamo specialisti, complessivamente abbiamo fatto viaggiare circa 1.400 persone. La passione che ci guida costantemente verso l’innovazione, ci ha spinti a voler dare vita alle nostre attività di formazione per aprire una nuova prospettiva a chi lavora nell’ambito della vendita di viaggi e vacanze, apprendendo tecniche e strumenti specifici da chi li usa tutti i giorni. I nostri corsi sono, infatti, incentrati su tutti gli aspetti che fattivamente servono per identificare o creare il prodotto ideale, reperire nuovi contatti, convertire questi contatti in contratti», commenta Nicola Paci.

Dopo i primi due webinar “Il turismo del futuro” e “La strategia turistica per il 2021”, il nuovo appuntamento collettivo e gratuito è in programma il prossimo 11 febbraio 2021 dal titolo “Il turismo operativo”, dedicato alla fase più delicata delle attività dell’agente: la vendita vera e propria. Verranno analizzati i momenti clou della trattativa, la strategia, le mosse, gli strumenti, ciò che è pericolosamente troppo generico e ciò che, invece, può fare la differenza perché unico e perfetto per quel cliente.

«Da marzo 2020 il mercato del turismo ha subito una trasformazione mai vista prima, che ha imposto uno scenario completamente nuovo, ma anche nuovi orizzonti, con la necessità di una capacità di lettura ancora maggiore e di inedite forme di interazione tra tutti i segmenti della filiera. Ambiamo a essere figure di riferimento di questi nuovi scenari, perché, negli anni, con il nostro lavoro abbiamo imparato la cosa più importante: seguire la scia del cambiamento, come amiamo ripetere nei nostri corsi. E a chi ci chiede perché abbiamo deciso di condividere quanto appreso sul campo e in un periodo difficile come questo, rispondiamo in modo semplice: crediamo che, nel mondo dei viaggi e non solo, la condivisione di specifiche competenze possa essere un vantaggio per tutti. E ora più che mai c’è bisogno di preparazione, dedizione, voglia di innovazione. Per ridare al nostro settore la forza e i risultati che la pandemia gli ha sottratto», gli fa eco Bruno Bottaro.