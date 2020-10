Nasce TOgether, la squadra dei tour operator

L’unione fa la forza, da sempre. Lo sanno bene nove big del tour operating, che per superare la delicata fase del post pandemia hanno dato vita a TOgether, un tavolo di lavoro e di confronto che si pone l’obiettivo di aiutare la distribuzione a superare questa congiuntura economica. Come? Attraverso la promozione di azioni commerciali e promozionali condivise.

I protagonisti di TOgether sono Alidays, Go World, Guiness Travel, Idee Per Viaggiare, Msc Crociere, Naar, Nicolaus-Valtur, Quality Group e Th Resorts, oggi propulsori di un piano che si presenta continuativo e trasversale, e che si prende la responsabilità di dettare le linee guida su molte tematiche di carattere commerciale e operativo.

Ciò che va necessariamente valorizzato, infatti, è il rapporto tra produzione e distribuzione, disegnando con le agenzie di viaggi e i loro network il mercato post virus.

TOgether presenterà alla distribuzione, il 15 ottobre alla fiera di Rimini, un primo passo comune a supporto delle agenzie, presso l’hotel i-Suite nel corso di un evento privato, accessibile solo su invito per rispetto delle norme anti Covid.