Nasce Synergy Hotel Collection, la vetrina dell’ospitalità di lusso italiana













Si chiama Synergy Hotel Collection ed è il nuovo progetto firmato Synergy International Italy, brand nato una decina di anni fa con Enrico Costa e Sabina Galdiolo per offrire soluzioni personalizzate di marketing al mondo dell’ospitalità italiana.

Il nuovo progetto riunirà le strutture in Italia dando loro maggiore visibilità e un sito dedicato, così che ogni albergo possa interagire direttamente tramite i social media attraverso il sito in tempo reale. La peculiarità delle Collezioni Synergy è nelle destinazioni, con una ricerca attenta di quelle più alternative e inusuali, nuove e meno conosciute.

«I mesi del lockdown hanno dato modo alle aziende di reinventarsi con nuove soluzioni e sono serviti per nuove riflessioni, per mettere a punto nuove strategie. In Synergy International Italy queste sono confluite nel restyling del sito e in una nuova forma di comunicare per dare visibilità a hotel e resort, ma anche alle ville esclusive in portfolio, attraverso la creazione di un brand dedicato, con lo scopo di creare valore aggiunto ed enfatizzare Synergy International Italy come organizzazione», hanno dichiarato Enrico Costa e Sabina Galdiolo.

Partendo dall’Umbria, troviamo Borgobrufa Spa Relais, cinque stelle a Torgiano; o il Castello di Postignano Relais, 4 stelle, vicino a Spoleto, fino alla tenuta La Medusa Hotel, quattro stelle a Castellammare, punto di partenza per esplorare il territorio, tra Napoli e Costiera Amalfitana.

Segue la Toscana con Relais Villa Olmo Food & Wine Resort, quattro stelle nel Chianti e tre strutture in Sicilia: l’Hotel Villa Athena, cinque stelle ad Agrigento, il Castello di San Marco Calatabiano, quattro stelle a Taormina e la Locanda Don Serafino, cinque stelle a Ragusa Ibla.

Tra le destinazioni più conosciute Sorrento, con l’Hotel La Tonnarella o Roma, dove la scelta è più ampia con l’Hotel Majestic o l’Hotel Dei Borgognoni e l’Hotel Dei Mellini. A Milano ci sono l’Hotel Manin e il Clerici Boutique Hotel.

L’evoluzione sarà quella di poter aprire, in futuro, ai consolidati mercati europei.