Nasce Smart Retail Engine, il motore Sabre-Google basato su AI

Sabre Corporation, la società di software e tecnologia al servizio dell’industria dei viaggi, ha annunciato il lancio del suo primo prodotto supportato dalla tecnologia Sabre Travel AI.

In collaborazione con Google, l’azienda sta sviluppando una soluzione che accelererà la messa sul mercato di un motore di retail intelligente e modulare supportato da una tecnologia all’avanguardia di AI, e da funzionalità avanzate di machine learning, il primo nel suo genere all’interno dell’industria dei viaggi.

Sabre sta preparando il lancio della sua prima versione di motore di distribuzione intelligente, Smart Retail Engine, per l’inizio del prossimo anno, continuando a innovare nel retail omnicanale che apre a nuove possibilità nei modelli di business delle compagnie aeree, nei sistemi di gestione passeggeri e nei sistemi di distribuzione globale.

«Siamo entusiasti di lanciare sul mercato questo motore di intelligent retailing come parte della nostra strategia di gestione delle offerte e, così facendo, compiere un altro significativo passo verso il raggiungimento della nostra vision per il 2025 sulla fornitura di viaggi realmente personalizzati – ha affermato Wade Jones, chief product officer di Sabre – La soluzione da noi sviluppata sfrutta la potenza di Sabre Travel AI per mettere a disposizione del marketplace dei viaggi una tecnologia di terza generazione. Grazie all’incontro delle menti più brillanti di Google e di Sabre stiamo accelerando il lancio sul mercato di questo motore di retail intelligente e modulabile che crediamo permetterà ai nostri clienti di fornire offerte personalizzate ai viaggiatori odierni, soddisfare in modo migliore le loro esigenze, e allo stesso tempo sbloccare più valore per singolo passeggero imbarcato».

«Siamo lieti di poter lavorare fianco a fianco con Sabre per mettere a disposizione dell’intera industria dei viaggi tecnologie innovative e pioniere nel settore” – ha dichiarato Ravi Simhambhatla, managing director, digital transformation officer, travel & transportation di Google Cloud – Quest’annuncio è solo quello che speriamo sarà il primo di molti concetti generati dalla nostra partnership».