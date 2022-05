Nasce SloveniaVacanze.it, il booking online pensato per le agenzie













Un nuovo portale che è un vero e proprio sportello virtuale per la commercializzazione dei voli diretti Italia- Slovenia (in partenza dal 30 giugno) dagli aeroporti di Bolzano, Pisa e Napoli per Maribor, la seconda città più grande della Slovenia. Nasce così SloveniaVacanze.it, emanazione dell’omonimo tour operator.

I biglietti aerei potranno essere venduti singolarmente o abbinati ad altri servizi e pacchetti di viaggio presenti sulla piattaforma web pensata per gli agenti, che vogliono offrire ai loro clienti una destinazione green, attiva e accogliente come la Slovenia.

E proprio a loro è rivolto il webinar La Slovenia prende il volo in programma giovedì 9 giugno alle 11.30 al quale interverranno Elisabetta Corniali, direttrice del mercato Italia di SloveniaVacanze, Aljoša Ota, direttore Ente Sloveno per il Turismo in Italia, e Karmen Razlag, responsabile turismo della Camera di Commercio della Regione Podravje-Maribor.

Il portale SloveniaVacanze.it permette agli operatori di prenotare i voli, organizzare il viaggio dei loro clienti, salvare il programma e stampare il preventivo personalizzato con il proprio brand. La piattaforma consente, infatti, di offrire viaggi ed esperienze in tutta la Slovenia, scegliendo tra soggiorni benessere alle terme, vacanze al mare, in montagna e in città. L’intera offerta turistica della destinazione è presente su SloveniaVacanze.it, compresi hotel, glamping, servizi di guida e transfer, gite in giornata, escursioni di trekking e tour guidati in bicicletta. Il tour operator SloveniaVacanze propone anche numerosi pacchetti con partenza garantita comprensivi di voli, soggiorno e transfer, per far scoprire agli italiani l’offerta naturalistica, enogastronomica e culturale della Slovenia.

SloveniaVacanze è nato da un’idea di Božidar Dokl, imprenditore sloveno che da grande appassionato di viaggi, nel 2020, ha deciso di lanciare una nuova impresa per promuovere il turismo verso la Slovenia. È nata così l’operazione incoming iniziata con SloveniaGuide, che utilizza la geolocalizzazione per indicare ai viaggiatori i punti di interesse nelle vicinanze, e SloveniaCycling, il portale che propone tour in bicicletta in Slovenia e nei Balcani. Infine, il progetto si completa con il portale di prenotazione SloveniaVacanze.it e i collegamenti aerei diretti per la Slovenia.