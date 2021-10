Nasce Shiruq, nuovo tour operator di turismo culturale













Nasce il tour operator milanese Shiruq, dedicato al turismo culturale outgoing. Il progetto è dell’imprenditrice Elena Valdata, oggi titolare anche del brand Out of Italy per il mercato incoming.

Valdata ha un’esperienza ventennale come dmc in Sudan (dal 1999) – destinazione di punta del neonato t.o. – e nel turismo outbound di nicchia.

«Shiruq è l’alba, l’inizio di un nuovo giorno – dice l’imprenditrice – Rinascita e ripartenza. L’inizio di un viaggio, di una nuova avventura. Con un’esperienza ventennale nel turismo culturale, mettiamo a disposizione dei viaggiatori la profonda conoscenza di territori, popoli e culture. La nostra filosofia pone l’esperienza del viaggiatore, e le sue emozioni, al centro. Massima attenzione ai dettagli e cura di ogni esigenza, prima, durante e dopo il viaggio. Piccoli gruppi affidati ad accompagnatori professionisti che renderanno l’esperienza unica e totalizzante. La nostra proposta, autentica e variegata, si arricchisce ulteriormente con i viaggi su misura, possibili in qualsiasi angolo del mondo».

Shiruq parte proprio dal Sudan per viaggi lungo il continente africano, per raggiungere anche Medio Oriente ed Europa balcanica. Il tour operator ha lanciato il suo sito www.shiruqviaggi.com in occasione del Ttg, dichiarando che nei prossimi giorni la piattaforma verrà popolata con diversi itinerari all’insegna dell’autenticità dell’esperienza e dell’originalità del viaggio.

«Con un ufficio operativo a Khartoum e tre strutture di proprietà, la Nubian Rest-House, il Meroe Lodge e il campo preallestito di Tombos, siamo la più grande dmc del Sudan, specializzata in tour culturali e archeologici, mostre, esposizioni, conferenze e viaggi d’affari – racconta Valdata – Siamo anche orgogliosi sostenitori della Ong Friends of Sudan, associazione che aiuta la popolazione locale nella realizzazione di progetti legati all’istruzione, alla sanità, alla cultura e all’ambiente, rispettando le usanze, i valori e la religione della popolazione sudanese».