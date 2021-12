Nasce Roma Sightseeing Green: accordo tra Big Bus e City Sightseeing













Con la partnership del Gruppo City Sightseeing e Big Bus nasce Roma Sightseeing Green, operatore della mobilità turistica nella Capitale. City Sightseeing e Big Bus sono tra i principali operatori al mondo nel settore dei tour cittadini con autobus scoperti, in particolare City Sightseeing è presente in oltre 100 città nel mondo e Big Bus in circa trenta tra le più importanti dal punto di interesse turistico.

Inoltre, nel corso del 2021, City Sightseeing ha operato una ristrutturazione societaria sulla sede romana con il risultato del controllo al 100% della nuova società. La più importante novità per il cliente dell’accordo tra i due più famosi brand mondiali del settore è la possibilità da parte del cliente di utilizzare con lo stesso ticket sia sui bus City Sightseeing che quelli Big Bus, con uguale qualità di servizio, parità di offerta e raddoppio delle frequenze.

Assieme all’accordo di natura tecnica, è prevista un’attenta formazione congiunta dello staff che permetterà ai clienti di avere il miglior prodotto del settore nel frastagliato mercato romano degli open bus.

Le trattative che hanno definito quest’accordo sono state condotte dal ceo di Big Bus Roma ,Gianluca Ponzio, assieme ai vertici della City Sightseeing Italy. A suggellare l’importanza strategica del risultato di questo accordo tra i due maggiori player del settore, che va oltre il mercato di Roma, la presenza alla firma dell’accordo del ceo del gruppo City Sightseeing Italia e il ceo del gruppo Big Bus Wordwide, Pat Waterman.

Tra gli obbiettivi che l’accordo tra i due gruppi si prefigge è quello di procedere su Roma nei prossimi anni ad investimenti per la sostituzione della flotta con mezzi green a zero emissioni ambientali. A tal proposito i due gruppi sono stati i primi in Europa ad immettere in servizio già 3 anni fa i primi due autobus a due piani scoperti completamente elettrici tutt’ora circolanti a Parigi per Big Bus e a Milano per la City Sightseeing Italy.