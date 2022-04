Nasce RoadRunAir, ora i tour di gruppo viaggiano con jet privato













Un nuovo brand per il mercato della business aviation e del turismo organizzato, con jet che decollano da terminal privati a prezzi all inclusive a partire da 4.500 dollari Usa e propongono dei veri e propri tour. L’offerta include voli, hotel, pasti, escursioni, trasporti e mance.

È questo l’obiettivo di RoadRunAir – progetto ideato dagli imprenditori Moti Engelman e Uri Argov – che ha individuato un’opportunità non sfruttata nel mercato per persone che vorrebbero viaggiare su jet privati, come fanno le celebrità che possono permettersi tour esclusivi con diverse fermate, ma a un prezzo di vendita accessibile a quasi tutti i viaggiatori.

Ciò è stato possibile anche grazie all’esperienza nel campo dei due fondatori: Engelman, membro del consiglio della compagnia aerea El Al, vicepresidente di Israeli Caa ed ex capitano di linea, e Argov, pilota commerciale ed ex proprietario e fondatore di Tourico Holidays.

I trenta aeromobili che sono stati acquistati e che ora fanno parte della flotta sono dotati di posti posizionati in modo da offrire la vista dal finestrino a tutti i passeggeri e di un porta-bevande nel corridoio centrale. L’idea è quella di accogliere i clienti, in gruppi da 30 persone, al terminal privato e offrir loro un’esperienza esclusiva, senza sprecare tempo in controlli di sicurezza e check in tipici dei terminal commerciali e, soprattutto, di star tranquilli anche dal punto di vista sanitario, aspetto fondamentale negli ultimi tempi.

I voli dei primi tour, che hanno una durata dai 7 ai 9 giorni, hanno ospitato agenti di viaggi e giornalisti, dopo i quali il progetto è ufficialmente iniziato e è ora aperto a tutti i viaggiatori da ogni parte del mondo.

I professionisti del settore, inoltre, sono il target dell’ufficio vendite e marketing, che ha deciso di adottare il business model del B2B in cui vengono offerte a tali professionisti commissioni molto competitive, che includono anche numerosi fam trip.

Inizialmente, gli itinerari offerti sono tre e tutti interni agli Stati Uniti e includevano: gli Stati del sud (Nashville, Memphis, New Orleans, Chattanooga, and Lynchburg) con itinerari dedicati alla musica e alla natura, la West coast (San Francisco, Napa, Bryce, Zion, Antilope Canyon, Sedona e Las Vegas) e la costa del nord-est (Niagara falls, Hershey, Amish, and Dc). I progetti per il futuro puntano ad ampliare l’offerta verso destinazioni come i Caraibi, l’Europa, l’America latina e tanti altri.

Per Moti Engelman, ceo e co-fondatore, «ci sono stati molti tentativi di organizzare viaggi con jet privati, ma il problema erano gli aerei troppo piccoli e i prezzi troppo alti. Noi sapevamo che il progetto poteva essere portato avanti con prezzi più ragionevoli per tutti i tipi di viaggiatori solo se avessimo operato con aerei di proprietà e se avessimo gestito noi stessi tutti i servizi. Il nostro team esecutivo riesce a combinare esperienza in campi diversi come l’aviazione, i viaggi, la tecnologia, il marketing, le vendite e il tour operating».

Il suo collega e co-fondatore, Uri Argov, ha aggiunto: «Durante la pandemia abbiamo avuto la sensazione che fosse il momento giusto per agire, dando la possibilità alle persone di viaggiare in sicurezza, in piccoli gruppi e anche di avere tutto pronto per quando sarebbe ricominciata la ripresa. Al momento non c’è nulla di simile a noi sul mercato. Con RoadRunAir tutti possono godere dello stile di vita riservato solitamente a pochi ed esplorare destinazioni come non mai».