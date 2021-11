Nasce PrenotAci:

Gli esperti del business travel irrompono nel mercato leisure con una piattaforma dedicata. La travel management company Aci Bluteam ha infatti annunciato il lancio di PrenotACI: piattaforma di prenotazioni che sarà disponibile ai clienti finali entro dicembre 2021 e alle agenzie di viaggi partner a partire dal 2022.

Lo strumento di booking– totalmente user friendly e full mobile responsive – è pensato sia per velocizzare l’operatività degli agenti nella prenotazione di singoli servizi come nella costruzione di interi pacchetti di viaggio, sia per rispondere alle esigenze del viaggiatore 3.0 che naviga, soprattutto da device mobile, per cercare proposte e soluzioni personalizzate.

Fondata nel 1998, Blueteam è una delle maggiori società italiane specializzate in servizi in ambito business travel, Mice, leisure e servizi alle agenzie partner. Nel 2020 l’azienda è stata acquisita dal Gruppo Aci (Automobile Club Italia), cambiando nome in Aci blueteam. Ora, mentre il mercato inizia a riprendersi timidamente, la Tmc lancia il suo progetto leisure con l’obiettivo di aumentare le sue quote di mercato e diversificare il business.

“Con PrenotACI.travel le agenzie avranno a disposizione uno strumento dinamico, con disponibilità in tempo reale, di servizi e accomodation – sottolinea la nota del gruppo – E attraverso l’opzione “Disegna la tua vacanza” potranno, dunque, costruire un’offerta su misura delle esigenze del proprio cliente, dal solo hotel al pacchetto completo di volato e servizi aggiuntivi. Il sistema mostrerà il miglior prezzo disponibile con opzioni differenti e relativi supplementi per personalizzare ulteriormente preventivo e prenotazione”.

«Il progetto di sviluppare uno strumento gestito internamente per la costruzione di pacchetti dinamici è nato in pieno lockdown insieme alla consapevolezza che, al termine della pandemia, ci saremmo trovati di fronte a un mercato e a dei clienti profondamente cambiati – spiega Massimiliano Biella, leisure operations director – Non potevamo farci trovare impreparati alla ripartenza, senza gli strumenti adeguati per competere in uno scenario che si sta tuttora modificando molto più rapidamente di quanto non ci aspettassimo inizialmente. Dotare i nostri Agenti di una piattaforma che potesse ampliare notevolmente le possibilità e le opzioni di vendita, con un maggiore controllo dei fornitori integrati e con un grande risparmio di tempo nella ricerca e nella finalizzazione della vendita sono stati i primi punti dai quali siamo partiti».

Come passaggio successivo, l’azienda ha poi deciso di estendere anche ai clienti finali, «in primis i soci Aci e dipendenti delle aziende che seguiamo per il business travel» l’utilizzo di uno strumento di self booking/ecommerce «in modo da poter servire una platea più vasta e geolocalizzata in aree non presidiate dai nostri punti vendita. Con PrenotACI, oggi, abbiamo un mezzo in più e gestito direttamente per poter servire anche clienti più inclini a organizzare le proprie vacanze in maniera autonoma, senza privarli dell’occasione di sfruttare i benefici dell’appartenenza al mondo ACI blueteam», conclude Biella.

Nel corso del 2022, infine, la piattaforma vedrà un ulteriore step di crescita, sia con l’estensione del suo utilizzo B2B e B2B2C alle agenzie partner; sia con l’integrazione di prodotti oggi non ancora presenti sulla piattaforma, a partire dalle crociere.