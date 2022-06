Nasce OverAlp, il t.o. italiano specializzato in outdoor e alpinismo













Si chiama OverAlp il nuovo tour operator italiano specializzato in escursioni, weekend active e spedizioni in alta quota.

Costituito da un team di professionisti dell’outdoor, per le sue proposte si avvale dell’esperienza della guida alpina Carlo Gabasio, di origine biellese; Paolo Falco, velista appassionato; Stefano Maffeo, geologo professionista e docente in materie scientifiche all’interno dei percorsi formativi per diventare guida alpina, di media montagna e naturalistica; e Isabella Strona, appassionata di sci alpinismo, trekking e arrampicata.

OverAlp propone soluzioni “chiavi in mano”, complete e adatte a tutti, dagli alpinisti più esperti agli escursionisti adrenalinici, agli amanti della natura che desiderano vivere esperienze più soft, arricchite e completate da proposte alla scoperta di storia, cultura e specialità gourmet del territorio.

Con oltre 230 destinazioni in catalogo, 230 escursioni e 10 tour, OverAlp intende proporsi fin da subito come punto di riferimento per il turismo en plein air in Italia, con tre macro proposte principali: Alpine Experience, L’Essenza delle Alpi e Mountain Sailing.

Come afferma Carlo Gabasio, cofondatore del t.o.: «Uno dei motivi per cui viaggiamo alla scoperta di nuovi luoghi o andiamo a riscoprirli è perché vogliamo coglierne l’essenza. Quel profumo, quella sensazione, quel colore che, in maniera indelebile, ci portiamo dietro come ricordo di un bellissimo momento, di una bellissima giornata. Per questo motivo, noi di OverAlp abbiamo deciso di chiamare L’Essenza delle Alpi il nostro primo progetto di scoperta dedicato ai territori a noi più cari. Abbiamo infatti scelto i luoghi più significativi del Biellese e della Valle d’Aosta per poter offrire itinerari specifici che uniscano la natura, la storia, e la scoperta del nostro territorio. E a questi ne seguiranno altri man mano che andremo a scoprire, testare e fare nostri altri luoghi significativi del nostro arco alpino».