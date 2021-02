Nasce Opportunity Liguria, per trovare una sede per la propria impresa













Il Covid sta cambiando le abitudini di lavoro con lo smartworking e anche le scelte sul dove abitare, con un aumento della tendenza a spostarsi nelle località di mare per vivere e lavorare in un contesto capace di conciliare al meglio occupazione e tempo libero. Così per il 2021 la Liguria si pone un nuovo obiettivo: trovare casa alle imprese. E lo fa con il portale OpportunityLiguria.it. Chi decidesse di cercare un ufficio o una nuova sede per la sua impresa o startup sul territorio ligure può accedere alla piattaforma con cui l’istituzione regionale valorizza superfici territoriali pubbliche e private adatte all’insediamento di attività produttive, direzionali e logistiche.

Il portale fornisce informazioni non soltanto sugli immobili disponibili o sulle aree edificabili, ma anche sui servizi logistici, sui collegamenti, sulla popolazione dell’area, sul reddito medio e sulla mobilità. Un’azione di marketing territoriale, per sfruttare appieno la posizione strategica – tra il Mediterraneo, la Francia e il sud Europa – dell’asse produttivo e logistico del Nord Italia.

Non una vetrina, ma un’applicazione che disintermedia una serie di indagini immobiliari che un tempo avrebbero richiesto settimane di ricerche e permette a eventuali investitori, anche a distanza, un primo approccio rapido.

Il progetto strategico della Regione Liguria – sviluppato da Liguria Digitale e gestito da Liguria International – è stato realizzato grazie al Fondo Europeo di Sviluppo regionale 2014-2020 e fornisce all’utente informazioni contestualizzate alle aree locali, attraverso strumenti quali la cartografia del territorio, l’infografica del contesto economico e socio-demografico e i servizi inerenti alla logistica e all’accessibilità della zona d’interesse.

Uno strumento digitale in continuo aggiornamento, che conta già edifici di alto valore architettonico, insediamenti moderni, edifici industriali dismessi, case cantoniere e uffici.

Gli aspetti fondamentali della piattaforma sono due: l’informazione, con la pubblicazione dei dati completi sulle aree disponibili, con contenuti illustrativi, schede tecniche, approfondimenti e dettagli; l’interazione con gli utenti, facilitando i contatti e il supporto tecnico.

Opportunity Liguria contiene informazioni non soltanto su grandi aree e siti strategici, ma anche su spazi di dimensioni più contenute, adatti al lancio, o al rilancio, di piccole e micro imprese. E copre tutte le vocazioni imprenditoriali possibili: dall’industria al turismo, dal commercio all’agricoltura senza trascurare chi lavora su nicchie specializzate o a progetti pilota. Le aree si possono selezionare per località, proprietà, tipologia e dimensioni.

Per ogni area e sito vengono fornite informazioni descrittive generali e di dettaglio, dati legati all’opportunità di investimento, caratteristiche del terreno o dell’immobile, informazioni su accessibilità e logistica.

Mappe navigabili e infografiche aggiungono informazioni su attività manifatturiere, artistiche, sportive, di intrattenimento, servizi di alloggio e ristorazione, vincoli architettonici, archeologici e paesaggistici, pericolosità idrogeologica.

A questi input si aggiunge il quadro economico e socio-demografico del territorio, utilizzando i dati dell’Istat sulla popolazione residente, sul tasso di occupazione di adulti e giovani, sul livello di scolarizzazione, sul reddito medio pro capite, sulla mobilità pubblica e privata, confrontati con gli indicatori regionali e nazionali.

Per il 2021 l’assessore allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti si impegna a riaprire i bandi digitalizzazione e adeguamento processi produttivi per concedere l’opportunità anche a chi non aveva fatto a tempo a presentare domanda a maggio.