Nasce Nest Italy per l’ospitalità di nicchia tra retreat, arte e cene d’autore













New entry nel mondo del ricettivo: nasce Nest Italy, una piattaforma che vuole proporre l’ospitalità di nicchia in Italia, con focus su arte e design. in cui è possibile scoprire, scegliere e prenotare il meglio, frutto di un’attenta selezione. «Partendo dalla premessa che il lusso è uno stato mentale e, quindi, abbiamo tutti interessi e necessità differenti, abbiamo selezionato una serie di proprietà, location per eventi e prodotti che possono aiutare a trovare il proprio nido ideale in Italia», spiega Maria Elena Fabbrini, fondatrice e general manager.

Nest Italy propone diverse tipologie di esperienze: Retreats, possibilità di prenotare camere in hotel o ville, e il cliente ha inoltre la possibilità di usufruire di un servizio di Travel concierge gratuito; Tavolata – Il Social Table di Nest, eventi food & beverage con tavolate esclusive (max 14 persone) in location come gallerie d’arte, vigne nella campagna toscana, campi di grano e proprietà private; NestArt, che porta opere di artisti italiani all’interno di proprietà che accettano un concept ‘Open House’ o nelle Tavolate e promuove inoltre le residenze di artisti in Italia.

Attivo anche lo shop online di prodotti d’eccellenza Made in Italy.

Aggiunge Maria Elena Fabbrini: «Al giorno d’oggi le richieste di creazione di esperienze su misura, soprattutto da clienti internazionali, è in costante aumento. Arte, food and beverage, affitti/soggiorni sono sempre più collegati fra loro. Noi intercettiamo questa esigenza, proponendo icone di stile nel mondo degli hotel, dell’arte, del design. Soprattutto in un momento post Covid, la gente avrà voglia di sperimentare e condividere».