Nasce Manager Turismo, l’associazione che punta sulla sicurezza dell’ospite

Inizia l’avventura dell’associazione Manager Turismo che mira, in periodo di emergenza sanitaria, a potenziare proprio il management nel settore turistico, aumentando la qualità dei servizi proposti grazie alla partecipazione delle principali eccellenze italiane.

Tra i vari progetti in cantiere, OspiteSicuro.it è un’idea basata su soluzioni e risposte per il settore strutturate e soprattutto certificate. Al centro c’è, infatti, l’opportunità per le aziende coinvolte di ottenere la certificazione completa del protocollo sicurezza, nato con lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, nonché la sua applicazione reale all’interno di ogni struttura.

Pur se nelle ultime settimane la responsabilità del gestore dell’hotel è stata svincolata da eventuali casi di contagio, la certificazione può in tal senso rafforzare, confermare e dimostrare che l’azienda ha già fatto tutto quanto nelle sue possibilità per garantire prevenzione.

Questo avviene attraverso una verifica indipendente e competente da parte di enti di certificazione accreditati da Accredia (Ente di Accreditamento Italiano).

«Il Turismo ha bisogno di manager che abbiano passione, voglia di confrontarsi e che mettano al centro dei loro progetti l’ospite» – sostiene il presidente Matteo Bartoloni – aumentare la qualità, intesa come processi e servizi, genera opportunità per tutta la filiera e permette di alzare notevolmente il livello dei servizi turistici italiani».

Dal 22 giugno, OspiteSicuro.it sarà attivo per le strutture ricettive che possono già prenotare tramite l’adesione a Manager Turismo l’assistenza degli esperti per poter ottenere la certificazione e iniziare a comunicare a tutti che in Italia e nella loro struttura l’ospite è al sicuro.